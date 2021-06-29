[有雷]《我的上流世界》只有自己才能守護自己！李寶英X金瑞亨心靈相通：「就算沒說出口，也知道妳要守護的是什麼」（EP15-16完）

[有雷]《我的上流世界》終於在上週畫下句點，韓知龍的命案現場也終究水落石出。不過在這段旅程中，最終每個人終於也找到了屬於自己的答案，即使失去一切也要懂得去愛，活出真實的自我。

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刑警百思不得其解，也實在沒有直接的證據，最終還是以韓知龍心臟麻痺的死因而結案。艾瑪修女決定不再成為神職人員，自責無法拯救韓知龍心中的惡，於是回歸田野生活。臨走前為了放下與財閥家的一切，把收藏在櫃子裡的愛馬仕包包送給了新來的小修女，不過年輕小修女卻沒有眉開眼笑，而是立即拍照上網，立即得到雪片般回應。即使在我們眼中的價值不菲的名牌包，小修女卻只想把它送出，相當諷刺。



徐熙秀（李寶英飾）的失憶原來是演出來的，原因令人鼻酸。當天所發生的事件，她想起來依舊驚悚，曾經所愛的人意圖把她掐死，最後兩人雙雙墜樓，對方頭破血流當場斷氣，而徐熙秀仍活著。選擇不說出真相的原因，是為了守護河俊，爸爸死了已經難以接受，若他知道爸爸當時還想把媽媽給殺了，對孩子會造成多大的陰影？於是徐熙秀用卓越的演技騙過了大家。



大嫂鄭書賢（金瑞亨飾）即使手上的傷痕遭懷疑，但依舊是當天唯一臨危不亂的指揮者。她抵達現場時已經看見墜樓的兩人，現場並留有看似凶器的滅火器，鄭書賢看見徐熙秀脖子上的掐痕，一度推測她可能為了自衛而殺了知龍，她藏好現場物品並送徐熙秀到醫院，也聯絡家中醫師前來處理知龍，並通知老會長。不管兇手是不是徐熙秀，她選擇相信妯娌。



鄭書賢發現了想要離開的朱管家，詳細了解之後發現她也是案件關鍵人之一。朱管家離開前鄭書賢要她選擇：「若妳帶走了藍寶石，妳就是殺了知龍的兇手；如果妳沒有帶走，那麼妳做的一切就是為了保護二夫人。」大嫂就是這麼了解人心，並展現出她的管理能力。管理不是一昧的高壓，有時曉以大義讓下面的人理解並做出選擇，才是最高技巧，並且令人感激而追隨，也證明了鄭書賢的確是孝元集團中最適合成為領導者的人。





廢柴老大韓真浩從第一集就不停刮著樂透刮刮樂，終於中了頭獎！以他的財力想要這區區五百萬韓元嗎？他立即轉送給心來的男管家。原來含著金湯匙出生的他，厭倦了被當成「靠爸族」的感覺，做任何事情即使成功了大家也只會說「你天生運氣好，什麼都有」，他想靠自己的力量得到什麼，所以不停地刮，終於靠自己的運氣刮中一張頭獎。



悲劇性的人物韓知龍，從頭到尾根本不是孝元集團的血脈，做了那麼多壞勾當也是想要刷自己的存在感，他也知道大家都不認同自己，於是請女管家去醫院買了「吃了會死也無所謂」的強力安眠藥，也許訂婚宴當日他也正有此意了結才打電話給艾瑪修女，只是一切發生得太快，不僅被男管家陷害吸入了毒氣，同時以為徐熙秀要揭發他的惡行，導致之後的扭打而墜樓。



隨著知龍的離世，大家擁有了新的生活，徐熙秀復出影壇演出《我的上流世界》，還是孝元集團所投資的呢！鄭書賢當上會長領導了孝元集團，也拿起電話連絡了愛人秀智，訴說想念並希望跟她見面。幸福的河俊失去父親後卻同時擁有了生母與熙秀的愛，大家都找到真正屬於自己Mine的答案，讓最終章主題「閃耀的女人們」看來別具意義。



照片：tvN

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