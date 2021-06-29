最近创造20%收视的恢单男们！卓在勋、林元熙、李常敏与金俊昊推出新综艺《脱掉鞋子恢单4Men》

之后是不是可以从《我家的熊孩子》一路笑到《脱掉鞋子恢单4Men》XDDD

於综艺节目《我家的熊孩子》以「离婚的穷酸恢单男」形象受到欢迎的卓在勋、林元熙、李常敏与金俊昊，将另外带来一部同是观察性综艺的新节目《脱鞋恢单4Men》（신발 벗고 돌싱포맨）。

《脱掉鞋子恢单4Men》将让有些别扭、渴望幸福的这四位平均年龄50.5岁的男人，邀请嘉宾到自己家里谈天说地，内容包含离婚、健康与事业失败等等烦恼，他们会用自己的惨痛经验给予嘉宾建议，是部脱口秀兼观察型综艺节目。预计会透过恢单男吵吵闹闹的化学反应带来趣味性，不同的聊天主题也能引发共鸣。

▼《脱掉鞋子恢单4Men》预告



卓在勋、林元熙、李常敏与金俊昊光在《我家的熊孩子》的化学反应就非常有魅力、吸引非常多观众收看，最近的辉煌成绩就属本月6日播出的EP.245。四个恢单男兴致高昂的听著都庆完与妻子张允贞的相恋故事，实时收视率冲到20.1%，为当日所有综艺节目之冠！也许电视台SBS就是看准了恢单男与其他艺人制造的火花，推出了《脱掉鞋子恢单4Men》。

▼《我家的熊孩子》创造20.1%片段



《脱掉鞋子恢单4Men》将於7月13日晚间於SBS首播，播出时间接续《我家的熊孩子》之后，观众应有机会连续收看他们的搞笑表现。

（图：《脱鞋恢单4Men》预告@SBS Entertainment）

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