如果這9個經典角色，能組成男團出道！宋仲基：外貌擔當「女林」、綜藝擔當「柳時鎮」、實權「文森佐」

宋仲基最新Vlog是「選角大戰」，將從過去他出演過的角色中，排出一個順位。

包含《狼少年：不朽的愛》哲秀、《黑道律師文森佐》文森佐·卡薩諾、《善良的男人》姜馬陸、《樹大根深》李祹、《阿斯達年代記》薩雅、《阿斯達年代記》銀殲、《勝利號》金泰浩、《太陽的後裔》柳時鎮和《成均館緋聞》具龍河（女林）這9個角色。



當中，有一個問題很有趣！製作組問：「在這些角色中，選出幾個人出道的話，各自擔當的角色是什麼樣的呢？」



宋仲基：「這個偶像組合...要9個人嗎？外貌擔當是『具龍河』，他應該會接到最多廣告。」隊長選了（世宗大王）李祹，他還解釋：「所有人路過，都要向他下跪的。」忙內選了可愛的哲秀。



綜藝擔當是柳時鎮，宋仲基還苦惱地說：「其實...我有想過要不要選『泰浩』，但是想像一下站在鎬童哥旁邊的樣子，覺得柳時鎮更合適。」製作組也問他舞蹈、主唱擔當是誰，他看了一下：「這個組合沒有舞蹈擔當，沒有能跳舞的！這裡也沒有主唱。」不過最後還是選姜馬陸當主唱 XD



可以穩住大家力量的文森佐是實權擔當，拿著泰浩的照片：「一起當練習生的時候，就被淘汰了！」還繼續說：「『薩雅』是喜歡獨處的那種，想和成員們好好相處，不太會表達那種。（銀殲）也是一起當練習生的，但不適合就先離開，還有因為不洗澡被趕出去了。」



本來覺得抱歉，想要再把泰浩找回去團體，但...宋仲基又說：「BTS是7人吧？那就組成7人團（再把泰浩照片拿走）。」後來還提到誰會先離團、第一個SOLO、小分隊，整個超認真～ 大家可以去看看影片噢！



另外，宋仲基、李熙俊和權海驍主演的電影《波哥大》，去年1月在哥倫比亞開拍後，3月中斷拍攝，6月21日也在韓國恢復拍攝。製作組也表示：「會盡全力創造一個安全的環境，保護好所有演員們的安全和健康，拍攝出好作品。」



（圖：YouTube@historydnc、電影《波哥大》）

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