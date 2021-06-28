如果这9个经典角色，能组成男团出道！宋仲基：外貌担当「女林」、综艺担当「柳时镇」、实权「文森佐」

宋仲基最新Vlog是「选角大战」，将从过去他出演过的角色中，排出一个顺位。

包含《狼少年：不朽的爱》哲秀、《黑道律师文森佐》文森佐・卡萨诺、《善良的男人》姜马陆、《树大根深》李祹、《阿斯达年代记》萨雅、《阿斯达年代记》银歼、《胜利号》金泰浩、《太阳的后裔》柳时镇和《成均馆绯闻》具龙河（女林）这9个角色。



当中，有一个问题很有趣！制作组问：「在这些角色中，选出几个人出道的话，各自担当的角色是什么样的呢？」



宋仲基：「这个偶像组合...要9个人吗？外貌担当是『具龙河』，他应该会接到最多广告。」队长选了（世宗大王）李祹，他还解释：「所有人路过，都要向他下跪的。」忙内选了可爱的哲秀。



综艺担当是柳时镇，宋仲基还苦恼地说：「其实...我有想过要不要选『泰浩』，但是想像一下站在镐童哥旁边的样子，觉得柳时镇更合适。」制作组也问他舞蹈、主唱担当是谁，他看了一下：「这个组合没有舞蹈担当，没有能跳舞的！这里也没有主唱。」不过最后还是选姜马陆当主唱 XD



可以稳住大家力量的文森佐是实权担当，拿著泰浩的照片：「一起当练习生的时候，就被淘汰了！」还继续说：「『萨雅』是喜欢独处的那种，想和成员们好好相处，不太会表达那种。（银歼）也是一起当练习生的，但不适合就先离开，还有因为不洗澡被赶出去了。」



本来觉得抱歉，想要再把泰浩找回去团体，但...宋仲基又说：「BTS是7人吧？那就组成7人团（再把泰浩照片拿走）。」后来还提到谁会先离团、第一个SOLO、小分队，整个超认真～ 大家可以去看看影片噢！



另外，宋仲基、李熙俊和权海骁主演的电影《波哥大》，去年1月在哥伦比亚开拍后，3月中断拍摄，6月21日也在韩国恢复拍摄。制作组也表示：「会尽全力创造一个安全的环境，保护好所有演员们的安全和健康，拍摄出好作品。」



（图：YouTube@historydnc、电影《波哥大》）

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