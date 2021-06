TWICE定延辛苦了！頸椎手術康復後減重8kg，新專輯終於更新久違的直拍了！

定延這段時間真的辛苦了,以後都要健健康康的啊!

TWICE昨日發行新專輯《Taste of Love》,9日在Youtube進行了紀念直播《With TWICE : Tasting the 'Taste of Love'》,粉絲發現定延瘦了好多,原來從今年一月恢復活動到現在,已經瘦了8kg之多!



(圖:Youtube@TWICE)

定延剛出道的時候非常瘦,而且四肢修長,加上短髮造型,散發出獨特的少年感中性魅力。



(圖:JYP)



(圖:JYP)

但也許因為忙碌的日程和高強度的編舞,定延的身體和心理逐漸亮起紅燈,去年6月因為頸椎間盤突出在《MORE & MORE》回歸前一周做了手術,後來更出現恐慌障礙,所以沒有參加10月的正規二輯《Eyes wide open》的宣傳活動。

今年1月定延久違地重新露面,和TWICE成員們一起登上首爾歌謠大賞的舞台,舞蹈和表情的表現力仍然非常專業!雖然有人覺得定延在休息期間長胖了,應該跟吃藥和養傷有關,但美女即便長一點肉肉也還是很美、很可愛啊!



(圖:Youtube@Tony Stark - Iron Man)

這次拍攝新專輯概念照時定延真的瘦了不少,8kg不算是小數字,定延真的很努力、很棒:



另外,定延做手術住院那段時間無法參與練習,但也不希望讓ONCE們看見自己不夠完美的狀態,所以都拜託電視台不要拍她的舞台直拍,這次新歌《Alcohol-Free》的直拍也是2019年以來公開的第一個直拍影片,獲得粉絲好評:「又優雅又有力量!」「也許因為中斷活動令這次分到的歌詞較少,但是她值得獲得更多!」「很為定延驕傲,這些年她經歷了太多考驗,真的非常堅強!」



(封圖:Youtube@Tony Stark - Iron Man、TWICE)

