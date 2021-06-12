TWICE定延辛苦了！頸椎手術康復後減重8kg，新專輯終於更新久違的直拍了！

定延這段時間真的辛苦了，以後都要健健康康的啊！

TWICE昨日發行新專輯《Taste of Love》，9日在Youtube進行了紀念直播《With TWICE ： Tasting the 'Taste of Love'》，粉絲發現定延瘦了好多，原來從今年一月恢復活動到現在，已經瘦了8kg之多！



（圖：Youtube@TWICE）

定延剛出道的時候非常瘦，而且四肢修長，加上短髮造型，散發出獨特的少年感中性魅力。



（圖：JYP）



（圖：JYP）

但也許因為忙碌的日程和高強度的編舞，定延的身體和心理逐漸亮起紅燈，去年6月因為頸椎間盤突出在《MORE & MORE》回歸前一周做了手術，後來更出現恐慌障礙，所以沒有參加10月的正規二輯《Eyes wide open》的宣傳活動。

今年1月定延久違地重新露面，和TWICE成員們一起登上首爾歌謠大賞的舞台，舞蹈和表情的表現力仍然非常專業！雖然有人覺得定延在休息期間長胖了，應該跟吃藥和養傷有關，但美女即便長一點肉肉也還是很美、很可愛啊！



（圖：Youtube@Tony Stark - Iron Man）

這次拍攝新專輯概念照時定延真的瘦了不少，8kg不算是小數字，定延真的很努力、很棒：



另外，定延做手術住院那段時間無法參與練習，但也不希望讓ONCE們看見自己不夠完美的狀態，所以都拜託電視台不要拍她的舞台直拍，這次新歌《Alcohol-Free》的直拍也是2019年以來公開的第一個直拍影片，獲得粉絲好評：「又優雅又有力量！」「也許因為中斷活動令這次分到的歌詞較少，但是她值得獲得更多！」「很為定延驕傲，這些年她經歷了太多考驗，真的非常堅強！」



（封圖：Youtube@Tony Stark - Iron Man、TWICE）

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