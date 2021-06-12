李光洙在《Running Man》11年的最後一個故事！本週預告照公開「再見，我們特別的兄弟」

13日播出的《Running Man》是李光洙在節目中11年的最後一個故事。

這期節目錄製是在11年前《Running Man》首次錄製的場所，成員們回憶說：「想起了李光洙第一集的時候，那天只有李光洙說話的時候才下雨。」李光洙也回憶起11年前介紹自己的樣子，說著：「我是幼苗！」



但是當天比賽規則公開後，氣氛完全變了。過去11年間李光洙在《Running Man》中犯下的各種犯規和背叛，將量刑全部減免後送回社會的比賽，成員們看到也回想起當時的情況，再次憤怒地表示：「真的受夠了」、「你結束了」，李光洙也對超出預想的刑罰感到震驚。



成員們帶著愛和遺憾，一直逗李光洙到最後，像《Running Man》一樣迎來了愉快的離別。劉在錫對李光洙說：「拋棄本職的喜劇演員，去演戲吧！」金鍾國也說：「該辭職了。」，引發一片笑聲。對此，李光洙表示：「看來暫時也無法忍受溫暖的瞬間」，並委屈到了最後。這集感覺會邊笑邊哭啊～



而SBS也更新一組照片，並寫下：「本週 永遠的成員李光洙 最後的比賽」當中有宋智孝餵他吃飯、與成員們一起玩遊戲等。



日前《Running Man》也公開長達一個半小時李光洙的剪輯影片，真的謝謝李光洙11年來的陪伴，期待下次以嘉賓回來 ㅠㅠㅠㅠ



（圖：SBS《Running Man》）

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