TWICE定延辛苦了！颈椎手术康复后减重8kg，新专辑终於更新久违的直拍了！

定延这段时间真的辛苦了，以后都要健健康康的啊！

TWICE昨日发行新专辑《Taste of Love》，9日在Youtube进行了纪念直播《With TWICE ： Tasting the 'Taste of Love'》，粉丝发现定延瘦了好多，原来从今年一月恢复活动到现在，已经瘦了8kg之多！



（图：Youtube@TWICE）

定延刚出道的时候非常瘦，而且四肢修长，加上短发造型，散发出独特的少年感中性魅力。



（图：JYP）



（图：JYP）

但也许因为忙碌的日程和高强度的编舞，定延的身体和心理逐渐亮起红灯，去年6月因为颈椎间盘突出在《MORE & MORE》回归前一周做了手术，后来更出现恐慌障碍，所以没有参加10月的正规二辑《Eyes wide open》的宣传活动。

今年1月定延久违地重新露面，和TWICE成员们一起登上首尔歌谣大赏的舞台，舞蹈和表情的表现力仍然非常专业！虽然有人觉得定延在休息期间长胖了，应该跟吃药和养伤有关，但美女即便长一点肉肉也还是很美、很可爱啊！



（图：Youtube@Tony Stark - Iron Man）

这次拍摄新专辑概念照时定延真的瘦了不少，8kg不算是小数字，定延真的很努力、很棒：



另外，定延做手术住院那段时间无法参与练习，但也不希望让ONCE们看见自己不够完美的状态，所以都拜托电视台不要拍她的舞台直拍，这次新歌《Alcohol-Free》的直拍也是2019年以来公开的第一个直拍影片，获得粉丝好评：「又优雅又有力量！」「也许因为中断活动令这次分到的歌词较少，但是她值得获得更多！」「很为定延骄傲，这些年她经历了太多考验，真的非常坚强！」



（封图：Youtube@Tony Stark - Iron Man、TWICE）

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