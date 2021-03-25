《同床異夢2》Andy與Junjin談到神話不合傳聞掉淚：「說實話害怕極了」

哥哥們可是一起走過了23個年頭呢！沒事的~幸好都已經和好啦～！

神話Junjin與柳俐藇夫婦為《同床異夢2》固定出演者，最新預告他們邀請到神話同隊成員Andy，以及同為90年代偶像團體出身的Chakra皇甫惠貞、Baby V.O.X沈恩珍，一起回到1990年代。

幾個人見面的時候還很嗨跳著舞，但坐下來聊天提及現在的生活，包括沈恩珍新婚，以及神話近日的紛擾，講了真心話後氣氛便漸漸微妙起來。

（新聞回顧：‎神話Eric發長文曝疑似與金烔完不合，金烔完回應：我們會見面聊！）

Andy提到了神話近日Eric與金烔完的不合傳聞：「我們六個成員，感覺都是差不多的性格。某些東西一直累積累積著，錯過了和解的時機。」Junjin則說：「當然有要小心的地方，覺得沒有我們成員們不會那樣的，但為什麼總是擔心呢？」Andy附和：「說實話害怕極了。」兩個人雙雙掉淚。



預告一出，有網友留言：「光看預告都想哭了」、「老實說我也很害怕」。此集將在下週一29日晚間11時15分於SBS播出，Junjin與Andy對於神話六人的真心話將完整公開。



其實Eric與Andy已和好（新聞：Eric＆金烔完見面了！PO酒杯照認證，金烔完直播中表示：「神話不可能解散」），昨日金烔完、Eric與Andy還一起慶祝神話23週年成軍紀念日，開YouTube直播大玩特玩。



（圖：《同床異夢2》@YouTube SBS Entertainment截圖）

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