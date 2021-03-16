Eric＆金烔完見面了！PO酒杯照認證，金烔完直播中表示：「神話不可能解散」

Eric＆金烔完見面了！PO酒杯照認證，金烔完直播中表示：「神話不可能解散」

明星   2021年3月16日   星期二08:00   Sani   3

昨天神話部份成員疑似不合的新聞讓不少人擔憂，昨晚幾位成員已經見面商討，金烔完見也在直播節目裡明確表示不會解散！

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Eric是14日在IG上掀起話題，15日金烔完見參加Naver NOW節目《YESCINE》時，有聽眾問到會不會解散，主持人金應洙說6個人一起度過23年怎麼可能會一點矛盾都沒有，金烔完見也說：「沒錯，但解散是不可能的。正是因為有人這樣講，我會更受刺激，更堅持下去的。適度的雜音都能接受、理解和忍耐，為了不受它們干擾地撐下去，我們6個人都在努力。」

昨晚Eric和金烔完見同時在各自的IG上PO出四個酒杯的照片，Eric留言說：「長久以來積累了很多對彼此傷心的點，聊了很多還沒聊完。 成員們正在尋找解決方案，如果是神話的粉絲，就請暫停對個別成員的批判，稍微等一下吧，拜託了。」

金烔完見在自己的IG寫道：「成員們見面正在聊。長久以來積攢了很多誤會，正在虛心坦懷地溝通，正在努力。 因為今天和成員們的聚會，直播暫且延遲，希望大家諒解。」

（圖：IG@ericofficial__，Naver NOW《YESCINE》截圖）

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留言/評論
  • 金烔完見是什麼鬼ㄚ 編輯完不先校稿一下嗎
    3小時前
  • 不會解散，只有退隊
    2小時前
  • 欢迎大家加入这些群 , 有了这些群在 FB等于是萬事通。 雪隆区 美食中心 茶室 出租 出售 整合 https://www.facebook.com/groups/180954060466951/?ref=share 刑事吹水站 https://www.facebook.com/groups/451826642505550/?ref=share 多功能直播站 https://www.facebook.com/groups/461928608305996/?ref=share
    2小時前
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