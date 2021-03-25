Super Junior新團綜《㈱SJ Global》明首播！以本名入職當上班族

Super Junior新團綜《㈱SJ Global》明首播！以本名入職當上班族

綜藝   2021年3月25日   星期四09:11   草莓   26

期待這群老少年，這個公司不曉得會被他們鬧得怎麼樣XD

近日推出第十張正規專輯《The Renaissance》的Super Junior，又要推出全新自製綜藝節目啦！

新綜藝節目取名《㈱SJ Global》（㈜ SJ 글로벌），「SJ Global」是一間不分晝夜支持著韓流團體Super Junior、讓他們獲得世界性人氣的中小型企業，節目將講述新入職的員工朴正洙（利特）、金鐘雲（藝聲）、申東熙（神童）、李赫宰（銀赫）、李東海（東海）、崔始源（始源）、金厲旭（厲旭）與曺圭賢（圭賢）進公司後，發生的一連串橫衝直撞的故事。

《SJ Global》將在明26日起，韓國時間每週五下午6點於Super Junior官方YouTube頻道播出。預告一出，已讓許多粉絲等不及，非常期待看這群「老少年」繼續發揮綜藝本能，有不少人不約而同有了同樣想法：「表面看起來很正經很帥，但實際工作起來就會跟瘋了一樣」XD

▼最後附上Super Junior近日上YouTube頻道「爸爸沒睡覺After_zzZ」超爆笑瘋癲影片XDD（電腦版YT可點CC字幕→自動翻譯→→中文繁體）

（圖：YouTube@Super Junior）

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