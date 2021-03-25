《同床异梦2》Andy与Junjin谈到神话不合传闻掉泪：「说实话害怕极了」

哥哥们可是一起走过了23个年头呢！没事的~幸好都已经和好啦～！

神话Junjin与柳俐藇夫妇为《同床异梦2》固定出演者，最新预告他们邀请到神话同队成员Andy，以及同为90年代偶像团体出身的Chakra皇甫惠贞、Baby V.O.X沈恩珍，一起回到1990年代。

几个人见面的时候还很嗨跳著舞，但坐下来聊天提及现在的生活，包括沈恩珍新婚，以及神话近日的纷扰，讲了真心话后气氛便渐渐微妙起来。

（新闻回顾：‎神话Eric发长文曝疑似与金烔完不合，金烔完回应：我们会见面聊！）

Andy提到了神话近日Eric与金烔完的不合传闻：「我们六个成员，感觉都是差不多的性格。某些东西一直累积累积著，错过了和解的时机。」Junjin则说：「当然有要小心的地方，觉得没有我们成员们不会那样的，但为什么总是担心呢？」Andy附和：「说实话害怕极了。」两个人双双掉泪。



预告一出，有网友留言：「光看预告都想哭了」、「老实说我也很害怕」。此集将在下周一29日晚间11时15分於SBS播出，Junjin与Andy对於神话六人的真心话将完整公开。



其实Eric与Andy已和好（新闻：Eric＆金烔完见面了！PO酒杯照认证，金烔完直播中表示：「神话不可能解散」），昨日金烔完、Eric与Andy还一起庆祝神话23周年成军纪念日，开YouTube直播大玩特玩。



（图：《同床异梦2》@YouTube SBS Entertainment截图）

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