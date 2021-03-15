神話Eric發長文曝疑似與金烔完不合，金烔完回應：我們會見面聊！

神話，作為韓國K-POP界最長壽的男團，一直是無數愛豆團敬仰的對象，然而日前隊長Eric疑似爆料隊內不合，震驚了所有人。



▲神話官方facebook

14日下午，Eric在個人SNS上發佈了一篇長文，並@了隊友金烔完的帳號，他在長文中寫道：「本想靜待事情解決，但內部的問題與外部判斷的問題相差甚遠，分歧越發嚴重。 」

他還暗示金烔完將重心放在個人活動上，導致團隊活動受到影響，表示自己為組合活動付出了很多心力，但反而單方面的被罵，吐露了內心的委屈，向單方面支持金烔完，而對自己進行惡意辱罵的粉絲予以警告。 之後的文章中，Eric表示自己沒有能聯繫上金烔完的方法了，並表示兩人失去聯繫已經很久，希望Andy代為轉告金烔完在明天的直播中邀請自己，希望大家通過對話解決問題，並表示得到答覆後會將文章刪除。



▲@muneric

此前，金烔完通過SNS APP Club House透露神話活動不透明，引起不少神話粉絲的不滿，因此有不少網民猜測Eric的本次發文是在解釋這個原因。 Eric發文之後，金烔完也在SNS上表露心聲，向粉絲道歉的同時也表示成員們將於15日見面商討，同時疑似「反擊」Eric：「比起聯絡我個人，你倒是接從去年開始就一直籌備活動的製作團隊的電話啊，好好商討讓他們可以放心認真籌備啊，這樣無論是神話粉絲還是都不會遇到這種事情。 」



▲@danedwkim11

作為一支出道了20年的老牌韓流愛豆團，神話成員們之間的兄弟情一直是粉絲們津津樂道的話題。 但如今卻傳出不合，隊友隔空喊話狙擊對方，讓粉絲們很是震驚，不少人表示：「朋友之間有爭吵很正常，希望他們盡能夠快解決」、「3月24日是出道紀念日，你們是故意的嗎？ 準備給大家一個驚喜？？ 」、「出道日當天是準備直播吵架嗎？ 」、「愛豆團多多少少都存在矛盾」等。

「圖：IG@danedwkim11、@muneric、ericofficial__ 」

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