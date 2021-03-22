《The Penthouse 2》前8集瞬間收視率最高的TOP3場景！每場都讓人看得手心出汗

如果你也正在追看韓劇《The Penthouse》第一季和第二季，一定覺得這簡直就是狗血劇中的神級作品吧！

從開播以來該劇的收視率就不斷升高，經常刷新自身收視率。 今天就來說說前8集中收視率最高的3個場景。

◆ 第6集羅愛喬首次登場， 27.9%



第二季前8集中最高瞬間收視率場景出現在了第6集中，羅愛喬（李智雅 飾）首次亮相的場景收視率高達 27.9%。 頂著一張和秀蓮一模一樣的臉的羅愛喬一亮相就驚呆了所有觀眾，雖然長相一樣，但氣質和裝扮完全不同，一上來就吻上了周丹泰（嚴基俊 飾），只能用兩個字來形容該場景，那就是刺激！！



◆ 第8集掐羅愛喬脖子的周丹泰 26.8%



周丹泰掐著羅愛喬脖子想要弄死她的鏡頭瞬間收視率衝到了 26.8%， 拿著槍抵著羅愛喬的腦袋，在她摔倒后又拚命掐住對方的脖子，每一個動作都充滿了狠勁，想要致對方於死地，幸好羅根李及時出現救下了羅愛喬，看得觀眾們的心臟砰砰直跳，生怕羅愛喬就這樣死掉，畢竟金順玉編劇的腦洞不是我們觀眾能跟得上的。

◆ 第5集把證據遞給千瑞珍的錫京26.5%



清雅藝術界大賞發佈之前，錫京（韓智賢 飾）來到理事長室給千瑞珍（金素妍 飾）看了恩星（崔藝彬 飾）的手機，並要求千瑞珍把大賞頒給自己，相關鏡頭的瞬間收視率達到了26.5%。 此前錫京用千瑞珍對摔下臺階的父親見死不救的影片威脅她讓自己參加清雅藝術節，她告訴千瑞珍影片出自恩星的手機，表明自己知道千瑞珍所有秘密。

狗血不斷，反轉不斷的《The Penthouse 2》，劇情將迎來影響全劇走向的大反轉和驚人故事，更讓觀眾好奇。

「圖：SBS《The Penthouse 2》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究