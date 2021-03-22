人帥腿長還會騎馬！宋仲基真的超適合君主立憲制題材劇了，求下部演國王

韓劇《黑道律師文森佐》劇情越來越精彩，男主角宋仲基的高顏值加上跌宕起伏的劇情，讓不少沉浸在追劇的喜悅中。
這次宋仲基挑戰的是黑手黨參謀的角色，高冷路線人物不知道撩撥了多少迷妹的芳心。 本以為人設是一個王者，結果實則是個男神經，從來帥不過三秒。 文森佐「男女通殺」，為了接近目標人物——新光銀行行長黃敏誠（金聖喆 飾），開始施展美男計瘋狂撩漢，憑藉令人眩 暈暈的美貌，俘獲對方的心！看到這裡小編忍不住想，編劇是存了私心吧，就想看宋仲基施展美男計！！！。為了接近喜歡騎馬的銀行行長，文森佐專門去學騎馬了。 騎著高馬出現的樣子，酷似王子，牢牢地吸引了銀行長黃敏誠的視線（和女觀眾的目光）。
大家覺得宋仲基這幕「白馬王子」的亮相如何？ 帥氣中帶著高貴，行雲流水的姿勢裡透著遊刃有餘。 有沒有編劇看到這樣的帥宋，讓他演一部君主立憲制的電視劇，一定要扮演高貴大氣、大權在握的君主！！！在國會上發佈驚人的人事調動，驚得大臣不知所措，自己卻瀟灑騎馬走開！！
「殿下，求您再考慮一下剛才的人事調動吧！」 宋國王：「我不要！！！」
聽說心愛的女人受傷了，騎馬飛奔過去，此時BGM應該配上宮女、大臣們驚慌喊叫「殿下」的聲音！
宋仲基，下部劇演君主立憲制的國王人設吧！！
「圖：tvN《黑道律師文森佐》」
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