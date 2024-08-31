《因為不想吃虧》二搭組合好多！《Penthouse》「壞種兄妹」金永大&韓智賢變打工人，《海岸村恰恰恰》申敏兒&李相二「錯位」結構雷打不動

這週剛開播的《因為不想吃虧》大家有追嗎？ 輕鬆搞笑的故事節奏沒有讓人失望，還出現兩組「老熟人」，他們上一次搭檔的作品也都紅極一時！

tvN新劇《因為不想吃虧》講述為了不吃虧而舉辦假婚禮的女人「孫海英」與為了不給人造成傷害而充當假新郎的男人「金志旭」的故事，由申敏兒和金永大擔任主演，男二和女二分別是李相二和南智賢。



南智賢飾演19禁網路小說家「南紫妍」，是海英媽媽做寄宿家庭時接進家裡的小孩，和海英一起長大，現在是合住室友。 雖然目前為止南智賢和金永大都沒有同框畫面，但仍讓人忍不住想起他們的成名作——《Penthouse上流戰爭》！





當時金永大和南智賢飾演雙胞胎兄妹「朱碩勳」和「朱碩京」，仗著父親是朱丹泰而在學校欺負同學、頗有「以霸凌為樂」的氣勢，一個又高又帥、一個又高又美，與外形不相符的「壞種」心腸給觀眾留下深刻印象。





李相二飾演海英公司的CEO「夫奎賢」，不相信命中註定的非婚主義者。



申敏兒和李相二也不是第一次合作，《海岸村恰恰恰》裡就是女一和男二的關係：申敏兒飾演從首爾回到小村莊的牙醫「尹惠珍」，李相二飾演綜藝節目PD「池成炫」，讀大學時認識尹惠珍、為考察新綜藝節目來到村莊而與她重逢。 不過尹惠珍和洪班長「洪斗植」（金宣虎 飾）兩情相悅，池PD萬般努力也終究遲了一步，只能變成「遲PD」XD





回到《因為不想吃虧》，南紫妍高中三年一直暗戀同學「呂河俊」，就連筆下男主的名字都叫「河俊」。 剛好呂河俊是夫奎賢的秘書，紫妍不知不覺間與夫奎賢產生交集...





《因為不想吃虧》每週一二更新，下週還會有人氣新星邊佑錫客串的戲份，讓人越來越期待！



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