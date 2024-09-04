【韓網熱門】那些收視率火爆，我卻一部也沒看過的劇！

有哪些韓劇收視率很高，但「我」就是沒看過呢？

最近就有網友在theqoo上提出了這個問題，原PO主還提到自己未看過的、收視率很高的作品有《The Penthouse》系列、《SKY Castle》、《夫婦的世界》和《車貞淑醫生》，每一部播出時都掀起了熱議。



韓國網友評論：

1. 本文裡提到的我全都沒看過，哈哈哈哈

2. KBS電視劇裡只看過《山茶花開時》，好奇怪，我都不怎麼看KBS的劇

3. 《鬼怪》、《擁抱太陽的月亮》、《太陽的後裔》、《愛的迫降》、《機智醫生生活》

4. 最近5年所有的電視劇，根本都不看劇

5. 《SKY Castle》、《太陽的後裔》、《愛的迫降》、《機智醫生生活》、《未生》、《Signal》、《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》、《模範計程車》、《浪漫醫生金師傅》等等

6. 我和po主一樣，再加一部《背著善宰跑》

7. 啊，妳說的這些我全都看過

8. 本文裡的都沒看過，我看過的最後一部電視劇已經想不起來了

9. 《巴黎戀人》、《擁抱太陽的月亮》、《太陽的後裔》、《愛的迫降》，金銀姬的作品不合我的胃口

10. 除了原文裡的劇之外，還有《繼承者們》、《淚之女王》、《愛的迫降》

11. 我超愛狗血劇，但是《The Penthouse》就是看不下去

12. 全都不看，甚至都不想點開

13. 《我的名字叫金三順》之後我幾乎沒看過電視劇

14. 我並不是不看劇的人，甚至是一個非常愛追劇的人，一年至少看15部劇，以前的話最多一次性追10部劇，週一到週日每天都在追劇，但收視率很好的劇裡我也有很多沒看過的作品，尤其是《The Penthouse》、《夫婦的世界》這類是我最討厭的類型

15. 太多了，而且我本來就屬於「不合群」的那種人，知名的作品全都不喜歡看

16. 《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》、《王後傘下》

17. 啊？ 《車貞淑醫生》居然這麼出名啊，我唯一能想到的收視率好但我沒看的是《麵包王金卓求》

18. 《藍色生死戀》、《冬季戀歌》、《來自星星的你》、《秘密花園》等等，我幾乎不看灰姑娘劇情以及金銀姬的作品，最近很火的《背著善宰跑》也沒看過

19. 金銀姬的作品裡只有《秘密花園》我全看完了，其他都只看劇透剪輯影片，喔，還看過《黑暗榮耀》，也就這樣吧

20. 我和原PO胃口一樣，全都沒看過

21. 我很討厭癡戀、出軌的劇情，太假了

22. 我幾乎不看劇，也沒有訂閱的OTT，原文提到的一部都沒看過，最近反而在看綜藝，電視劇已經吸引不了我了，怎麼形容呢，感覺追劇會吸走我的精力

原文：https://theqoo.net/square/3390158913

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