《The Penthouse 2》前8集瞬间收视率最高的TOP3场景！每场都让人看得手心出汗

如果你也正在追看韩剧《The Penthouse》第一季和第二季，一定觉得这简直就是狗血剧中的神级作品吧！

从开播以来该剧的收视率就不断升高，经常刷新自身收视率。 今天就来说说前8集中收视率最高的3个场景。

◆ 第6集罗爱乔首次登场， 27.9%



第二季前8集中最高瞬间收视率场景出现在了第6集中，罗爱乔（李智雅 饰）首次亮相的场景收视率高达 27.9%。 顶著一张和秀莲一模一样的脸的罗爱乔一亮相就惊呆了所有观众，虽然长相一样，但气质和装扮完全不同，一上来就吻上了周丹泰（严基俊 饰），只能用两个字来形容该场景，那就是刺激！！



◆ 第8集掐罗爱乔脖子的周丹泰 26.8%



周丹泰掐著罗爱乔脖子想要弄死她的镜头瞬间收视率冲到了 26.8%， 拿著枪抵著罗爱乔的脑袋，在她摔倒后又拚命掐住对方的脖子，每一个动作都充满了狠劲，想要致对方於死地，幸好罗根李及时出现救下了罗爱乔，看得观众们的心脏砰砰直跳，生怕罗爱乔就这样死掉，毕竟金顺玉编剧的脑洞不是我们观众能跟得上的。

◆ 第5集把证据递给千瑞珍的锡京26.5%



清雅艺术界大赏发布之前，锡京（韩智贤 饰）来到理事长室给千瑞珍（金素妍 饰）看了恩星（崔艺彬 饰）的手机，并要求千瑞珍把大赏颁给自己，相关镜头的瞬间收视率达到了26.5%。 此前锡京用千瑞珍对摔下台阶的父亲见死不救的影片威胁她让自己参加清雅艺术节，她告诉千瑞珍影片出自恩星的手机，表明自己知道千瑞珍所有秘密。

狗血不断，反转不断的《The Penthouse 2》，剧情将迎来影响全剧走向的大反转和惊人故事，更让观众好奇。

「图：SBS《The Penthouse 2》」

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