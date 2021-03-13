CUBE的1號演員！從《哲仁王后》到《月升之江》一起認識最新古裝男神羅仁宇

《哲仁王后》的深情金炳仁＆《月升之江》的新溫達都是他！

在經歷過演員替換後，《月升之江》香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！的收視率依舊是同時段最高，而從第七集登場的新溫達正是演員羅仁宇，而他也曾出演過剛結束的《哲仁王后》，連續兩部熱門電視劇都有他的身影，而他究竟是如何出道＆經歷的呢～

曾在JYP娛樂旗下當過練習生，以CUBE娛樂公司1號演員出道的羅仁宇，第一次出演的作品是2013年的音樂劇《花美男蔬菜店》，而會成為演員只因小時候覺得電視裡的演員很厲害，可以展現出自己沒有看過的情感，所以也想成為一員！

不過第一次試鏡通過時，羅仁宇反而沒有很開心，而是腦子一片空白不知道該怎麼做，所幸後來靠著自己的努力，接連演出網路劇《就算敏感點也無妨》、《雙甲路邊攤》、電影《二十》等，努力地演戲。

在《哲仁王后》才漸漸被大家所知道，展現為了堅守所謂的愛情，而最後選擇犧牲自己的感人演技，給人留下深刻印象，這次的《月升之江》也相信會帶來更精彩的演出！

(封圖來源：IG@mylovekbs、IG@10042n00)

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