「校暴爭議」金志洙發vlog暗示回歸：已經和朋友們解除了誤會

因承認校園暴力而暫停活動的男演員金志洙事隔4年預告將復出。

金志洙通過YouTube頻道「JisooRoad」公開了一段名為「演員金志洙 JisooRoad 電影Vlog紀錄片」的影片，他親自提及了校園暴力爭議。

金志洙表示：「這四年裡發生了很多事情，也去了軍隊，我自己也有一些不好的事件，已經和提到這些的朋友們解開了誤會。 我正在慢慢準備重新開始。 」



他還表達了對表演的渴望，「我曾經跟著表演老師在劇團生活過，雖然時間不長，但高中三年級時也曾在大學路參加過試鏡，並為此練習了很多。 我想重新嘗試一下舞台表演，話劇也好，音樂劇也好，想挑戰一下。 另，我也想製作短片，拍攝YouTube影片也挺有趣的。 如果有機會的話，我想嘗試英語作品。 在服役（替代役）期間學習了英語，最近由於目標觀眾群體的全球化，我想嘗試用英語演出全球性的作品。 」



此前，2021年3月金志洙被爆曾是校園暴力事件中的加害者。 爭議爆發兩天後，他通過IG承認了校園暴力的事實，並發佈親筆道歉信。隨後退出了當時正在出演的KBS 2TV電視劇《月升之江》，並與所屬公司KeyEast解除了合約。 之後金志洙表示關於自己的虛假文章和謠言被擴大、散播，並於同年7月以名譽損害為由刑事起訴了最早發佈校園暴力相關內容的作者和評論者，但他們在警方調查中均被判定無罪。



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