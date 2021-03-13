BTS「紫愛你」北中南同步開跑，小卡口罩大放送！週末更有絕對捨不得喝的BTS咖啡跟車輪餅！

全台阿米們有福了！除了有整間店都是BTS防彈少年團的特別布置陪大家度過白色情人節，只要到指定地點體驗闖關小遊戲，更可以獲得特別的BTS小卡禮物以及粉紫色口罩，台北的朋友們還能喝到超美的BTS咖啡以及享用車輪餅！







由BTS防彈少年團所代言的手機Samsung Galaxy S21推出了限定活動「紫愛你」，從3月12日至21日期間，在台北微風南山、台中逢甲店以及台南南紡三處指定的三星專賣店，都有為阿米們所準備的特別布置，除了美麗的七人大背板以外，還有許多紫色元素，以及BTS美照，阿米們絕對不能錯過！







在台北微風南山三星旗艦館，特別布置了充滿紫藤花的小空間，充滿了BTS的帥氣代言照片，拍照的手絕對停不下來。完成指定的闖關遊戲後，還可以得到韓國空運來台的專屬小卡七張組，以及活動專屬粉紫色口罩唷！







台北現場還備有一台可愛的粉紫色迷妹咖啡車，在活動期間只要遇上週末假日（下午2點到8點時段限定），咖啡車中還備有特殊機器製作出專屬的BTS咖啡以及車輪餅，招待所有阿米們喔！七人七色的奶蓋怎麼捨得喝下去！車輪餅也太可愛了〜阿米們別錯過獲得小禮物的機會！一定要來朝聖打卡唷〜







照片：KSD

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