CUBE的1号演员！从《哲仁王后》到《月升之江》一起认识最新古装男神罗仁宇

《哲仁王后》的深情金炳仁＆《月升之江》的新温达都是他！

在经历过演员替换后，《月升之江》香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！的收视率依旧是同时段最高，而从第七集登场的新温达正是演员罗仁宇，而他也曾出演过刚结束的《哲仁王后》，连续两部热门电视剧都有他的身影，而他究竟是如何出道＆经历的呢～

曾在JYP娱乐旗下当过练习生，以CUBE娱乐公司1号演员出道的罗仁宇，第一次出演的作品是2013年的音乐剧《花美男蔬菜店》，而会成为演员只因小时候觉得电视里的演员很厉害，可以展现出自己没有看过的情感，所以也想成为一员！

不过第一次试镜通过时，罗仁宇反而没有很开心，而是脑子一片空白不知道该怎么做，所幸后来靠著自己的努力，接连演出网路剧《就算敏感点也无妨》、《双甲路边摊》、电影《二十》等，努力地演戏。

在《哲仁王后》才渐渐被大家所知道，展现为了坚守所谓的爱情，而最后选择牺牲自己的感人演技，给人留下深刻印象，这次的《月升之江》也相信会带来更精彩的演出！

(封图来源：IG@mylovekbs、IG@10042n00)

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