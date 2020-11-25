BTS防彈少年團歌詞裡的「灰犀牛」原來有淵源！《Blue & Grey》被世界著名學者點名感謝

《灰犀牛》（The Gray Rhino）作者、古根漢獎學者得主者：蜜雪兒·渥克（Michele Wucker）近日在自己的Twitter上公開讚賞防彈少年團的歌詞，再一次感覺次元壁破裂了！XD

本月21日，知名經濟學者蜜雪兒·渥克（Michele Wucker）在自己的Twitter上轉發防彈少年團《Blue & Grey》的歌詞，並表示：「哇，把沮喪比喻成灰犀牛。 謝謝防彈少年團在《Blue & Grey》這首歌裡把它描述得如此美麗。 這與我腦海中的灰犀牛形象非常吻合。 」



《Blue & Grey》是防彈少年團的新歌，收錄於本月20日發行的迷你七輯《BE》，歌詞訴說了孤獨憂鬱、渴望幸福的心情，其中用 到「灰犀牛」的意象：「這鐵塊很沉重，即將到來的灰犀牛，我茫然佇立、失去焦點...... 色彩之類的詞彙令我不適，寬闊的灰色地帶才比較自在，這裡有數億種表情的灰色。 」



蜜雪兒·渥克是2007年古根海姆獎獲得者-1時報33-曾被遴選為論壇全球經濟全球青年領袖，長期為《紐約》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、CNN等知名媒體撰稿。 她在2013年世界經濟論壇上首次使用「灰犀牛」這一詞語，後來撰寫了世界級暢銷書《灰犀牛》，用該意象比喻大概率且影響巨大的潛在危機，提醒人們注意各類風險的苗頭。



23日，蜜雪兒·渥克再次轉發防彈少年團的影片，稱讚歌詞「優美、有力量」，並強調：「你比你想的更容易忽略灰犀牛，這不是假設。 認識到這一點可以給你更多選擇。 」



Beautiful lyrics, powerful song. To clarify: It's not a given that you don't take action, just that you are more likely than you think to ignore a gray rhino. Recognizing that gives you a choice. https://t.co/aFqVeBpUQI — Michele Wucker (@wucker) November 23, 2020

沒想到最先提出「灰犀牛」意象的學者也在關注防彈少年團，實在是太神奇了，防彈真的一直帶給人驚喜啊！





（圖源：BIG HIT，Twitter@wucker）

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