《灰犀牛》(The Gray Rhino)作者、古根漢獎學者得主者:蜜雪兒·渥克(Michele Wucker)近日在自己的Twitter上公開讚賞防彈少年團的歌詞,再一次感覺次元壁破裂了!XD

本月21日,知名經濟學者蜜雪兒·渥克(Michele Wucker)在自己的Twitter上轉發防彈少年團《Blue & Grey》的歌詞,並表示:「哇,把沮喪比喻成灰犀牛。 謝謝防彈少年團在《Blue & Grey》這首歌裡把它描述得如此美麗。 這與我腦海中的灰犀牛形象非常吻合。 」



《Blue & Grey》是防彈少年團的新歌,收錄於本月20日發行的迷你七輯《BE》,歌詞訴說了孤獨憂鬱、渴望幸福的心情,其中用 到「灰犀牛」的意象:「這鐵塊很沉重,即將到來的灰犀牛,我茫然佇立、失去焦點...... 色彩之類的詞彙令我不適,寬闊的灰色地帶才比較自在,這裡有數億種表情的灰色。 」



蜜雪兒·渥克是2007年古根海姆獎獲得者-1時報33-曾被遴選為論壇全球經濟全球青年領袖,長期為《紐約》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、CNN等知名媒體撰稿。 她在2013年世界經濟論壇上首次使用「灰犀牛」這一詞語,後來撰寫了世界級暢銷書《灰犀牛》,用該意象比喻大概率且影響巨大的潛在危機,提醒人們注意各類風險的苗頭。



23日,蜜雪兒·渥克再次轉發防彈少年團的影片,稱讚歌詞「優美、有力量」,並強調:「你比你想的更容易忽略灰犀牛,這不是假設。 認識到這一點可以給你更多選擇。 」



Beautiful lyrics, powerful song. To clarify: It's not a given that you don't take action, just that you are more likely than you think to ignore a gray rhino. Recognizing that gives you a choice. https://t.co/aFqVeBpUQI