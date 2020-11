《灰犀牛》(The Gray Rhino)作者、古根汉奖学者得主者:蜜雪儿・渥克(Michele Wucker)近日在自己的Twitter上公开赞赏防弹少年团的歌词,再一次感觉次元壁破裂了!XD

本月21日,知名经济学者蜜雪儿・渥克(Michele Wucker)在自己的Twitter上转发防弹少年团《Blue & Grey》的歌词,并表示:「哇,把沮丧比喻成灰犀牛。 谢谢防弹少年团在《Blue & Grey》这首歌里把它描述得如此美丽。 这与我脑海中的灰犀牛形象非常吻合。 」



《Blue & Grey》是防弹少年团的新歌,收录於本月20日发行的迷你七辑《BE》,歌词诉说了孤独忧郁、渴望幸福的心情,其中用 到「灰犀牛」的意象:「这铁块很沉重,即将到来的灰犀牛,我茫然伫立、失去焦点...... 色彩之类的词汇令我不适,宽阔的灰色地带才比较自在,这里有数亿种表情的灰色。 」



蜜雪儿・渥克是2007年古根海姆奖获得者-1时报33-曾被遴选为论坛全球经济全球青年领袖,长期为《纽约》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》、CNN等知名媒体撰稿。 她在2013年世界经济论坛上首次使用「灰犀牛」这一词语,后来撰写了世界级畅销书《灰犀牛》,用该意象比喻大概率且影响巨大的潜在危机,提醒人们注意各类风险的苗头。



23日,蜜雪儿・渥克再次转发防弹少年团的影片,称赞歌词「优美、有力量」,并强调:「你比你想的更容易忽略灰犀牛,这不是假设。 认识到这一点可以给你更多选择。 」



Beautiful lyrics, powerful song. To clarify: It's not a given that you don't take action, just that you are more likely than you think to ignore a gray rhino. Recognizing that gives you a choice. https://t.co/aFqVeBpUQI