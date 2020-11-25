《灰犀牛》（The Gray Rhino）作者、古根汉奖学者得主者：蜜雪儿・渥克（Michele Wucker）近日在自己的Twitter上公开赞赏防弹少年团的歌词，再一次感觉次元壁破裂了！XD

本月21日，知名经济学者蜜雪儿・渥克（Michele Wucker）在自己的Twitter上转发防弹少年团《Blue & Grey》的歌词，并表示：「哇，把沮丧比喻成灰犀牛。 谢谢防弹少年团在《Blue & Grey》这首歌里把它描述得如此美丽。 这与我脑海中的灰犀牛形象非常吻合。 」



《Blue & Grey》是防弹少年团的新歌，收录於本月20日发行的迷你七辑《BE》，歌词诉说了孤独忧郁、渴望幸福的心情，其中用 到「灰犀牛」的意象：「这铁块很沉重，即将到来的灰犀牛，我茫然伫立、失去焦点...... 色彩之类的词汇令我不适，宽阔的灰色地带才比较自在，这里有数亿种表情的灰色。 」



蜜雪儿・渥克是2007年古根海姆奖获得者-1时报33-曾被遴选为论坛全球经济全球青年领袖，长期为《纽约》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》、CNN等知名媒体撰稿。 她在2013年世界经济论坛上首次使用「灰犀牛」这一词语，后来撰写了世界级畅销书《灰犀牛》，用该意象比喻大概率且影响巨大的潜在危机，提醒人们注意各类风险的苗头。



23日，蜜雪儿・渥克再次转发防弹少年团的影片，称赞歌词「优美、有力量」，并强调：「你比你想的更容易忽略灰犀牛，这不是假设。 认识到这一点可以给你更多选择。 」



Beautiful lyrics, powerful song. To clarify: It's not a given that you don't take action, just that you are more likely than you think to ignore a gray rhino. Recognizing that gives you a choice. https://t.co/aFqVeBpUQI — Michele Wucker (@wucker) November 23, 2020

没想到最先提出「灰犀牛」意象的学者也在关注防弹少年团，实在是太神奇了，防弹真的一直带给人惊喜啊！





（图源：BIG HIT，Twitter@wucker）

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