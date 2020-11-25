《The Penthouse》第一季殺青，下月開拍第二季！劇組有人感染暫時不影響播出

《The Penthouse》目前計畫拍成3季，一共45集，只不過第二季要到明年才能看到了！

SBS月火劇《The Penthouse》自10月底開播出以來收視率節節高升，本月23日的第8集收視率來到15.5%，刷新了自身紀錄。 第一季總共20集，將在12月底完結，而12月初將開始拍攝第二季，目前播出時間未定，有望在明年上半年與觀眾見面。



而第一季殺青的同一天劇組也透露有一名演員被確診新冠肺炎，因此全部演員和工作人員都將接受檢查，不過不影響電視劇播出。

此外，《The Penthouse》第一季原本計畫20集完結，但因為上周直播球賽延後了一集，為了照原計畫在週二完結，所以多加一集變成21集。

而第二季原本計畫也是20集，但最終分成了第二季和第三季，分別12集。 第一季是週一週二播出的月火劇，第二、三季則將作為金土劇在週五、週六播出。



目前《The Penthouse》第一季播到第8集，劇情節奏快、話題性元素多，讓人看一次就停不下來，不僅韓國本土，在亞洲多個地區的人氣都很高，本周也要繼續追啊！香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！

（圖源：SBS）

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