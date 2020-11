即將回歸的防彈少年團本週又憑著專輯獲得美國唱片協會 (RIAA) 的白金認證,在這同時,英語單曲 “Dynamite” 也持續在告示牌上名列前茅!

美國唱片協會最近宣布防彈少年團於今年 2 月發行的正規四輯〈Map of the Soul: 7〉,於16 日獲得白金認證。值得注意的是,防彈少年團年初時也憑著〈Love Yourself 結 “Answer”〉拿過白金認證,光在今年就多了兩張白金唱片。

在這之前,防彈少年團於 2018 年 11 月憑著前一年的單曲 “MIC Drop” 首度獲得「白金單曲」頭銜,隔年則憑著 “Boy with Luv” 再度拿下相同認證,目前包含歸類在數位單曲部門的 “IDOL” 共有三首白金單曲。



另一方面,根據告示牌預告的最新榜單,防彈少年團最近一首新歌 “Dynamite” 將於 21 日獲得百大曲單曲榜第 11 名,刷新了韓國歌手停留在該榜上的最長時間!





(照片或影片來源:Big Hit Entertainment)

