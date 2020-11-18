SM女練習生HELEN在韓網引發討論！網友：「很適合aespa的感覺，以後會加入嗎？」

之前一直有在傳aespa會是7人組，不知道之後是否會真的加成員呢？

SM娛樂時隔6年推出新女團aespa，由KARINA、GISELLE、WINTER、NINGNING 4位成員組成。昨日（17日）帶著單曲《Black Mamba》正式出道，不知道大家有沒有聽過她們的歌呢？



近日，SM有位女練習生也在網路上引發討論，這位練習生叫做Helen（헬렌），2003年出生，澳洲僑胞。雖然是未公開練習生，但在學院中告知進了SM因而被知曉。網友們也表示：「好可愛... 希望能出道」、「照片怎麼看起來都長不太一樣」、「感覺很適合aespa」、「看來這位以後會加入」、「怎麼感覺跟GISELLE有點像」、「會加入到追加成員當中嗎」等等。



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日前，有位自稱是相關人士的人在推特透露過aespa會是「4+3」體制，其中+3裡有一位的名字縮寫就是海倫。而Red Velvet也是4人組出道，隔年加入新成員Yeri，新女團aespa之後是否會再加入新成員，也引發關注。





（圖：Youtube@SMTOWN、Theqoo）

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