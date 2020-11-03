今天原是朴智宣的生日，但現在大家卻在悼念她！SJ利特：我手機裡打過去再也沒人接的號碼越來越多了

韓國知名女諧星朴智宣於11月2日被發現在家中與母親同時身故，而今日（11月3日）是她的生日，讓人更感悲傷。

從韓國名校高麗大學畢業的朴智宣一直都很懷念在校園裡逗樂其他同學的每一個瞬間，於是決定當諧星，並於2007年正式出道。 優秀的人在任何一個領域都會成功，出道的那一年她就拿下了KBS演藝大賞喜劇類的新人獎，2008年出道第二年就斬獲KBS演藝大賞喜劇類優秀獎，2010年捧回最優秀獎，是同期出道的諧星中最出色的一位。然而這樣一位在事業上十分出眾的女性也有自己的苦惱，她一直都有紫外線過敏的困擾，無法化妝。 警方在疑似遺書的便簽上也發現了她提到的關於皮膚病的煩惱。



朴智宣的突然離開震驚了整個娛樂圈，誰也沒想到一直為我們帶去歡樂和笑聲的她會以這樣一種形式離開。 多位明星藝人和愛豆紛紛通過各自的SNS悼念，Red Velvet的Yeri寫道：「因為突如其來的告一整天都在努力趕走憂鬱...... 感恩遇到的每一個人，也讓我重新審視了明天也要活下去的理由，想要活在更光明的世上，雖然是需要從我做起的事情，但也希望大家都能活在一個充滿愛意的世上。 」



Super Junior利特則表示：「願逝者安息，感覺我的手機裡即使打過去也沒人接的號碼越來越多了，真的很難過，希望你在那裡沒有病痛，祈禱你能幸福。 」



金高銀在個人SNS公開了朴智宣當年主持她主演的電影《邊山》發佈會上的照片，以此悼念故人。



而SHINee Key也通過SNS留言，稱：「一直都很謝謝你，還有對不起」，一同公開的還有朴智宣和SHINee成員的合影，讓人淚目。



「圖：利特、Yeri、金高銀、Key IG」

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