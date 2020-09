迎來出道三周年!鄭世雲打破創作型歌手與偶像的界線,成為最有創作實力的偶像! 《Running Man》彈額頭酷刑再現!李光洙、金聖喆與朴恩斌各種挨彈反應驚悚又爆笑 鄭俊鎬將加盟《女神降臨》飾演車銀優父親!曾在《SKY Castle》中飾演金惠奫父親 跟著朴敏英一起兜風!她還分享自己的歌單...邊聽歌邊擺動:「我喜歡《Spring Day》,BTS誰不喜歡啊」 時隔四年⋯⋯FNC 將推出六人男團「P1Harmony」! 確定啦!YG 最新男團 TREASURE 本月底前回歸 果然因信賴而聽!DAY6 小分隊 (Even of Day) 一發片就征服音源榜 揭開 ASTRO 的另一種面貌⋯⋯小分隊文彬&產賀概念照超驚艷! 《整容液》在韓受疫情影響將延後至9月9日上映,台灣9月18日見 光熙作為《第六感》第二位嘉賓出演!期待他與劉在錫、全昭旻、Jessi等人相遇,會不會被欺負呢? 朴寶劍新劇《青春記錄》第一首OST由人氣男團 SEVENTEEN「勝寬」獻唱 泰民大舉釋出首張正規專輯預告 大展內斂性感的獨特魅力! CLC 回歸在即 兩支新歌 MV 預告片全公開! 新劇《DoDoSoSoLaLaSo》高雅羅結束居家隔離重回拍攝現場!李宰旭近況分享 總是被誤會已經結婚了!SJ神童再澄清:「並沒有結,也沒有離!但是總是...有人問我孩子成長的怎樣」 SF9路雲:演唱時哽咽是因為感受到了粉絲的真心 今「嚇」最懸疑,《惡之花》雙面情人你能夠承受嗎? DAY6 EVEN OF DAY主打歌MV公開,暖心橋段讓粉絲動容 李遐怡重度近視卻不戴眼鏡的原因!《ON&OFF》裡終於「看清楚」曹世鎬後瞬間驚慌 最新合作歌曲!BTS防彈少年團跨界現代汽車品牌發表音源《I'm on it》,線上就能下載來聽! 本月確定開拍!新劇《智異山》將有望由全智賢&朱智勛&吳正世&全錫浩組成黃金陣容! 魔性的美男子登場!新劇《九尾狐傳》公開李棟旭充滿爆發力的動作場面 一查一個準?!李尚順偷搜女愛豆被李孝利抓包:歐巴~你為什麼搜她倆 《喜歡布拉姆斯嗎》朴恩斌:「金旻載是默默不語,卻直接脫下外套給你的貼心禮貌男」 金賢重臨危不亂救人一命!「緊急處置太優秀救了當時失去意識的患者」 金曜漢一個包背了10個月!原來真相竟然是... 韓國麥當勞薯塊重出江湖!9月份限定上市 【影評】《屍殺半島》:從故事脈絡可見導演野心之大,可惜故事深度未能平衡 朴寶劍ALL BLACK造型低調入伍!捂得嚴嚴實實,獨自拉行李箱入營 【劇透】《秘密森林》第2季沒有第1季好看?這次真的緊張了,因為他失蹤了! 防彈少年團&TXT&黃致列&GFRIEND等參加9月27日樂天免稅店線上演唱會

