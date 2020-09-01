鄭俊鎬將加盟《女神降臨》飾演車銀優父親！曾在《SKY Castle》中飾演金惠奫父親
韓劇 2020年9月1日 星期二15:09 Sani
期待看到 #鄭俊鎬 在《#女神降臨》裡的精彩演出啊！
今日，演員鄭俊鎬所屬社宣佈：「鄭俊鎬將特別出演預計今年下半年開播的tvN新劇《女神降臨》，飾演李洙憲一角。 」
改編自同名網漫的《女神降臨》是一部愛情喜劇，講的是對外貌自卑、通過化妝獲得女神級外形的任朱靜（文佳煐 飾）和有著不為人知的傷痛的李修豪（車銀優 飾）相遇後分享彼此的秘密、一起成長、恢復自尊心的故事。
鄭俊鎬飾演的角色李洙憲是李修豪的父親，角色設定是元祖韓流明星兼娛樂公司代表！
鄭俊鎬每部作品都展現出細膩的角色塑造力，尤其在去年劇終的大熱劇《SKY Castle》中飾演金惠奫的父親姜俊尚，給不少觀眾留下了深刻印象。
此外，鄭俊鎬還將在10月開播的MBN最新綜藝節目《活久見：偶然的模特（暫譯）》中擔任MC。
（圖源：Lion Heart Ent.，《SKY Castle》劇照）
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