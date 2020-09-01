跟著朴敏英一起兜風！她還分享自己的歌單...邊聽歌邊擺動：「我喜歡《Spring Day》，BTS誰不喜歡啊」

朴敏英開通自己的Youtube頻道「그냥, 박민영 Just Parkminyoung」之後，也常會分享各式各樣的影片。
近日，更新的影片是跟著朴敏英一起兜風，在車上也進行了Q＆A。有粉絲詢問：「想知道姐姐的運動步驟。」她回答：「我過一陣子...專屬於我的減肥秘訣？一些菜單...運動...這些我會展示給大家看的。」之後還回答了粉絲們的問題。
後來朴敏英還分享了自己的歌單，有Red Velvet《Psyco》、OH MY GIRL《Dolphin》、BLACKPINK《How You Like That》還邊聽邊跟著擺動。她提到：「我會根據心情換歌單，最近也經常聽SSAK3，在錫歐爸《두리쥬와（兩人真好）》歌名超搞笑。」之後也說：「我喜歡《Spring Day》，BTS誰不喜歡啊，我也喜歡。」
聽到「보고싶다」的歌詞，朴敏英表示：「我想你們了！疫情結束之後會開粉絲見面會，沒有人知道會發生這種事，但發生這種事我的感受是...人生有想要做的事在可以做的時候就去做，不要推遲，最大限度地去表達自己的感謝才對。」希望疫情快點結束，大家可以快點跟喜歡的藝人們見面啊！ㅠㅠㅠㅠㅠ
而朴敏英在今年拍攝了《天氣好的話，我會去找你》，影片中她也有提到：「有在看自己下一部作品，如果有好的作品，不管是什麼時候我都是做好準備的。」真的期待她下一部作品呢！
（圖：그냥, 박민영 Just Parkminyoung、JTBC）
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