郑俊镐将加盟《女神降临》饰演车银优父亲！曾在《SKY Castle》中饰演金惠奫父亲
韩剧 2020年9月1日 星期二15:09 Sani
期待看到 #郑俊镐 在《#女神降临》里的精彩演出啊！
今日，演员郑俊镐所属社宣布：「郑俊镐将特别出演预计今年下半年开播的tvN新剧《女神降临》，饰演李洙宪一角。 」
改编自同名网漫的《女神降临》是一部爱情喜剧，讲的是对外貌自卑、通过化妆获得女神级外形的任朱静（文佳煐 饰）和有著不为人知的伤痛的李修豪（车银优 饰）相遇后分享彼此的秘密、一起成长、恢复自尊心的故事。
郑俊镐饰演的角色李洙宪是李修豪的父亲，角色设定是元祖韩流明星兼娱乐公司代表！
郑俊镐每部作品都展现出细腻的角色塑造力，尤其在去年剧终的大热剧《SKY Castle》中饰演金惠奫的父亲姜俊尚，给不少观众留下了深刻印象。
此外，郑俊镐还将在10月开播的MBN最新综艺节目《活久见：偶然的模特（暂译）》中担任MC。
（图源：Lion Heart Ent.，《SKY Castle》剧照）
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