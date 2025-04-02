金惠奫將作為嘉賓出演綜藝《姐姐的產地直送2》！與「媽媽」廉晶雅和李宰旭再會，端午＆白經要合體啦～

終於可以看到屋哩公主出演綜藝了！！
據韓媒 Star News 報導，金惠奫將作爲嘉賓出演13日首播的tvN綜藝《姐姐的產地直送》第二季。
《姐姐的產地直送》是一部漁村實境秀，講述擁抱大海的各種各樣的工作和只有在那裡才能品嚐到的時令飯桌美食。去年公開第一季，由廉晶雅、朴俊勉、安恩真、DEX出演，受到了觀眾的喜愛。第二季安恩真、DEX確定退出，林知衍和李宰旭作為新成員新加入。
金惠奫與成員們的化學反應也是看點之一，廉晶雅在《Sky Castle》飾演她的媽媽，兩人現在也在同一家公司（Artist Company）。她和新成員李宰旭也在《偶然發現的一天》（意外發現的一天）中合作過，端午＆白經再次合體，也讓許多劇迷相當興奮。
去年通過《背著善宰跑》而備受喜愛金惠奫，下部作品是浪漫喜劇《今天開始是人類》，該劇講述九尾狐和足球明星選手之間的故事。不是爲了成爲人類而誘惑男人的九尾狐，而是擔心成爲人類而遠離男人的九尾狐，在吵吵鬧鬧中產生甜蜜和感情，從互相嫌棄到互相喜歡的浪漫喜劇。她將與「長腿帥哥」羅門（朴所羅門）合作，這組合也是超期待呀！
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