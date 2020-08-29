聯動美國公司的tvN《Cash Back》比拼體力贏取獎金，動用1200坪場地！ 年度銷售前五名！韓國便利商店最熱銷商品的第一名居然是這個，完全沒想到！ 【多圖】超適合穿牛仔衣的BTS防彈少年團Jimin！每一張都值得收藏❤ 誰說飄逸長髮才好看！完美消化短髮造型的TOP 5女藝人，照樣有自己的個性美～ 「翻襪子」竟然是這麼重要的事！關於房時赫&朴軫永的冷知識 愛豆演員演技都太爛了？影帝崔岷植：有誰認真教過他們怎麼演戲嗎？ 1年11部作品！張英南多產也仍然鑽研演技，回家反省《精神病》最後戲份 無厘頭漫改喜劇《別放精神線》輕鬆又解壓！李鎭赫、權玄彬等主演 「親身體驗...再把感受寫成報導來感染大眾」韓國令人尊敬的「體驗新聞」南記者 大器晚成！20代後半才出道，卻憑藉優秀演技爆紅的演員7人 新景點！釜山版101大樓《釜山 X the SKY觀景臺》全景觀看無敵美景 建厚2.0版！朴柱昊小兒子都會爬了，和哥哥一樣是蘿蔔腳踝♥ 【KSD評分】由韓星網讀者評分：《當我最漂亮的時候》本週來到TOP 3內！ 曾被炫彬抱在懷裡、金宣兒座駕接送、鄭麗媛陪她哭的小女生長大啦！

← 上一則 下一則 →