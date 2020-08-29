愛豆演員演技都太爛了？影帝崔岷植：有誰認真教過他們怎麼演戲嗎？
明星 2020年8月29日 星期六09:30 Rui
提起愛豆出身的演員，他們基本擺脫不了「爛演技」的標籤，甚至有時候觀眾會把一部劇的成敗都怪在他們身上。
似乎從未有過業界前輩為這類愛豆演員說過話，直到崔岷植站出來。 1989年憑藉電視劇《慾望的歲月》出道的崔岷植已經在影視劇圈摸爬滾打了30年，憑藉精湛的演技被稱為「表演教父」。
早前的採訪中，記者就和崔岷植提到了愛豆演員演技太爛這一話題，沒想到崔岷植卻說：「有誰真正教過他們什麼是表演嗎? 他們是不懂怎麼去演，不知者不罪，他們身邊能有幾個人會教他們演戲，大部份愛豆資質都不差，只要導演、前輩好好教的話可能能演好。 他們能夠作為愛豆成功也很不容易，都是些激烈競爭之後留下來的人，不管做什麼都會成功的。 你罵他100天能有什麼用，應該去怪那些非要把他們塞到電視劇，覺得他們出演電視劇就會火的製片商，把一些不懂表演的愛豆塞到劇組，這部劇哪怕能火，但又會有多火呢? 愛豆也是人，罵他們演技爛，他們也會傷心的。 」
「其實作為表演前輩應該要看到他們的優點，充分尊重他們的優點，有人比起演員來也不差。 要發揮他們的優點，有些人年紀大了也不懂事，但有些人哪怕很年輕也懂得如何不失去初心，希望他們既然踏上了表演這條路，就要好好珍惜演員這個職業。 」
「圖：NATE PHOTOS」
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