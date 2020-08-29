爱豆演员演技都太烂了？影帝崔岷植：有谁认真教过他们怎么演戏吗？
明星 2020年8月29日 星期六09:30 Rui
提起爱豆出身的演员，他们基本摆脱不了「烂演技」的标签，甚至有时候观众会把一部剧的成败都怪在他们身上。
似乎从未有过业界前辈为这类爱豆演员说过话，直到崔岷植站出来。 1989年凭藉电视剧《欲望的岁月》出道的崔岷植已经在影视剧圈摸爬滚打了30年，凭藉精湛的演技被称为「表演教父」。
早前的采访中，记者就和崔岷植提到了爱豆演员演技太烂这一话题，没想到崔岷植却说：「有谁真正教过他们什么是表演吗? 他们是不懂怎么去演，不知者不罪，他们身边能有几个人会教他们演戏，大部份爱豆资质都不差，只要导演、前辈好好教的话可能能演好。 他们能够作为爱豆成功也很不容易，都是些激烈竞争之后留下来的人，不管做什么都会成功的。 你骂他100天能有什么用，应该去怪那些非要把他们塞到电视剧，觉得他们出演电视剧就会火的制片商，把一些不懂表演的爱豆塞到剧组，这部剧哪怕能火，但又会有多火呢? 爱豆也是人，骂他们演技烂，他们也会伤心的。 」
「其实作为表演前辈应该要看到他们的优点，充分尊重他们的优点，有人比起演员来也不差。 要发挥他们的优点，有些人年纪大了也不懂事，但有些人哪怕很年轻也懂得如何不失去初心，希望他们既然踏上了表演这条路，就要好好珍惜演员这个职业。 」
「图：NATE PHOTOS」
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留言/评论
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已經是7年半前的訪問
https://entertain.v.daum.net/v/20130216161706524?entertainSectionName=entertain&entertainLeafName=20130216161706524
1小时前
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導演真的很重要！像南柱赫在金福珠很自然，但河伯就爛得可怕，下部耀眼又很好！😂😂😂
12分前