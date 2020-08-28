具荷拉親姨媽反對「具荷拉法」：她又不是石頭縫裡蹦出來的，為什麼生母沒資格要遺產？

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已故KARA成員具荷拉的親姨媽也站出來反對《具荷拉法》。

日前，朝鮮TV一檔節目播出了具荷拉去世後，父親與哥哥反對生母繼承她遺產的內容。具荷拉的哥哥表示，生母在妹妹9歲時就離開了家，一直未照顧過子女，卻在妹妹去世後現身要求分割遺產，讓他和父親很是惱火。具荷拉的哥哥還請願設立「具荷拉法」，這是一項當父母或子女怠慢履行抚养义务时禁止其继承财产的法則。



具荷拉的生母A某強烈反對該項法則，向節目組訴苦稱：「家家有本難念的經，每個人都有自己的想法，我有很多話要說，我只是沒說出來罷了。我當時所做的最錯的事情就是沒帶著孩子們一起走，沒聯繫他們兄妹也是因為我經濟條件實在是太差，身體也不好。」



A某透露找律師和兒子打遺產官司是聽了自己姐姐的話，「當我在殯儀館前哭得上氣不接下氣的時候我姐就說自己有認識的律師，先聯繫律師看看。」



節目組之後又聯繫了A某的姐姐，也就是具荷拉的姨媽，對方表示：「那天我也是穿著喪服想要好好送送荷拉一程的，卻被趕了出來，她（A某）一直哭，我當時就很生氣。我就問了熟悉的律師，跟他說之所以被趕出來可能是因為對方以為我們是來分財產的，問他該怎麼辦才好，律師說現行的繼承法規定父母有同等的繼承權。」

節目組反問父母對子女未盡到撫養義務，他們是否還有資格繼承遺產時，A某的姐姐又說：「她又不是石頭縫里生出來的（她又不是一個人來到這個世上的），當然兩邊都有資格拿了。」

此外，第21屆國會正在推進「具荷拉法」的立法中。

「圖：NATE PHOTOS」

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