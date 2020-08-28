具荷拉亲姨妈反对「具荷拉法」：她又不是石头缝里蹦出来的，为什么生母没资格要遗产？

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已故KARA成员具荷拉的亲姨妈也站出来反对《具荷拉法》。

日前，朝鲜TV一档节目播出了具荷拉去世后，父亲与哥哥反对生母继承她遗产的内容。具荷拉的哥哥表示，生母在妹妹9岁时就离开了家，一直未照顾过子女，却在妹妹去世后现身要求分割遗产，让他和父亲很是恼火。具荷拉的哥哥还请愿设立「具荷拉法」，这是一项当父母或子女怠慢履行抚养义务时禁止其继承财产的法则。



具荷拉的生母A某强烈反对该项法则，向节目组诉苦称：「家家有本难念的经，每个人都有自己的想法，我有很多话要说，我只是没说出来罢了。我当时所做的最错的事情就是没带著孩子们一起走，没联系他们兄妹也是因为我经济条件实在是太差，身体也不好。」



A某透露找律师和儿子打遗产官司是听了自己姐姐的话，「当我在殡仪馆前哭得上气不接下气的时候我姐就说自己有认识的律师，先联系律师看看。」



节目组之后又联系了A某的姐姐，也就是具荷拉的姨妈，对方表示：「那天我也是穿著丧服想要好好送送荷拉一程的，却被赶了出来，她（A某）一直哭，我当时就很生气。我就问了熟悉的律师，跟他说之所以被赶出来可能是因为对方以为我们是来分财产的，问他该怎么办才好，律师说现行的继承法规定父母有同等的继承权。」

节目组反问父母对子女未尽到抚养义务，他们是否还有资格继承遗产时，A某的姐姐又说：「她又不是石头缝里生出来的（她又不是一个人来到这个世上的），当然两边都有资格拿了。」

此外，第21届国会正在推进「具荷拉法」的立法中。

「图：NATE PHOTOS」

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