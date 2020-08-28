李正信＆權玄彬＆林娜榮＆康美娜＆李政植確定出演《雪國列車》副導演的新劇《Summer Guys》

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這部《Summer Guys》也是 #CNBLUE 成員 #李正信 退伍後的回歸之作，期待他與 #權玄彬、#林娜榮、#gu9udan 成員 #康美娜 的合作呀！

《Summer Guys》講的是四名性格各異的男生和女生為了讓海邊的破舊雞尾酒吧重新煥發光采而努力的故事，在奉俊昊導演的《雪國列車》中擔任副導演、執導過Netflix迷你劇《My Runway》的徐燦（音）擔任導演。

李正信在劇中飾演性格苛刻的「冷都男」鮮於燦（音），是知名建設公司的小兒子、畢業於常春藤盟校，因為小時候經歷的不為人知的創傷而生活在「必須做好」的強迫感之中。



這部劇也是被韓國內容振興院2020年新媒體放送內容製作支援事業所選中的作品，在為期4個月的事前準備之後，已經於8月在濟州島開始拍攝，將通過全世界OTT平臺，讓大家看到濟州島美麗風光裡的音樂、舞蹈與青春。



（圖源：FNC，Sublime Artist Agency，YG，Jellyfish，Namoo Actors）

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