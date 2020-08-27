電視劇話題性TOP.10排行大風吹！《秘密森林2》奪冠，《惡之花》緊追在後
韓劇 2020年8月27日 星期四10:27 MiJimin
你正在追的劇，有沒有上榜 TOP.10 呢～！？小編好奇一問，大家最近在追的是什麼？
韓國 GOODDATA 調查公司公開8月第三週的總排行榜，熱門韓劇《秘密森林2》再度奪冠，討論度也是居高不下，相當有機會持續穩坐冠軍寶座，氣勢超強。
而《惡之花》目前暫居第二，不過「演員榜」第一名則是由男主角李準基拿下，也是連續奪下兩週的冠軍。
▼接下來，就一起看8月第三週「電視劇」話題性 TOP.10 的總排行，是不是有你正在追的劇吧！
1．《秘密森林2》→持平
2．《惡之花》▲１
3．《結過一次了》▽１
4．《他就是那傢伙》▲２
5．《我們，愛過嗎》▽１
6．《當我最漂亮的時候》→新劇進榜（8月19日已開播）
香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！
7．《DoDoSoSoLaLaSo》→新劇進榜（延遲開播）
8．《優雅的朋友們》▽１
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9．《模範刑警》→持平（8月25日完結）
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10．《出師表》▲１（8月20日完結）
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＊此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。
（圖自：官方劇照／黃Viu煲劇平台）
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