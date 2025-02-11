「姜智允霸總」發威！《我的完美秘書》韓志旼登演員話題度第一，韓劇《外傷重症中心》蟬聯

韓國調查機構GOODDATA今（11）日宣布2025第六週（上週），電視暨OTT之韓劇韓綜話題性排行，《我的完美秘書》韓志旼不僅是韓劇演員話題度第一，也是所有電視及OTT演出者第一！

演員和包含非演員的話題度排行，前十名一模一樣，僅有比例上的差距，第一名即《我的完美秘書》韓志旼，韓志旼大概是因《我的完美秘書》劇情中「姜智允」霸氣認愛「劉恩浩」李浚赫而受到歡迎，霸氣照料劉恩浩女兒小星、不畏競爭對手金惠珍（朴寶京 飾）打壓也受到討論。



韓志旼這是《我的完美秘書》開播以來第一次拿到話題度第一名，是一次打敗正熱門的勁敵《外傷重症中心》朱智勛，及自己的搭檔李浚赫！朱智勛退居第二，李浚赫則第三，後續是《元敬》車珠英及李賢旭、《新烏托邦》Jisoo、《問問星星吧》李敏鎬、《外傷重症中心》秋泳愚、《加州汽車旅館》李世榮與《問問星星吧》孔曉振。



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韓劇話題榜，《外傷重症中心》蟬聯兩週，《我的完美秘書》第二，接著是《元敬》、《魷魚遊戲2》、《問問星星吧》、《新烏托邦》、《流氓讀書會》、《加州汽車旅館》、《入住漢陽》與《善意的競爭》。



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