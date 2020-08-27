电视剧话题性TOP.10排行大风吹！《秘密森林2》夺冠，《恶之花》紧追在后

电视剧话题性TOP.10排行大风吹！《秘密森林2》夺冠，《恶之花》紧追在后

韩剧   2020年8月27日   星期四10:27   MiJimin   14

你正在追的剧，有没有上榜 TOP.10 呢～！？小编好奇一问，大家最近在追的是什么？

韩国 GOODDATA 调查公司公开8月第三周的总排行榜，热门韩剧《秘密森林2》再度夺冠，讨论度也是居高不下，相当有机会持续稳坐冠军宝座，气势超强。

而《恶之花》目前暂居第二，不过「演员榜」第一名则是由男主角李准基拿下，也是连续夺下两周的冠军。

▼接下来，就一起看8月第三周「电视剧」话题性 TOP.10 的总排行，是不是有你正在追的剧吧！

1．《秘密森林2》→持平

2．《恶之花》▲１

3．《结过一次了》▽１

4．《他就是那家伙》▲２

5．《我们，爱过吗》▽１

6．《当我最漂亮的时候》→新剧进榜（8月19日已开播）
香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

7．《DoDoSoSoLaLaSo》→新剧进榜（延迟开播）

8．《优雅的朋友们》▽１
香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

9．《模范刑警》→持平（8月25日完结）
香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

10．《出师表》▲１（8月20日完结）
香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！

＊此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。

（图自：官方剧照／黄Viu煲剧平台）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Js Lu
    惡之花，太精彩了
    2小时前
  • 吳海綿
    惡之花推推❤❤❤❤❤❤
    3小时前
  • Chiyen Chui
    惡之花劇本太強 男主女主 演技太強 衝著百大拿獎
    57分前
  • 陳宜榮
    結果要先追秘密森林1😂
    2小时前
  • 左香
    《結過一次了》好看～
    56分前
→更多留言...(9)
在Facebook上的留言
主页 » 韩剧 » 电视剧话题性TOP.10排行大风吹！《秘密森林2》夺冠，《恶之花》紧追在后
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手