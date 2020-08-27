电视剧话题性TOP.10排行大风吹！《秘密森林2》夺冠，《恶之花》紧追在后
韩剧 2020年8月27日 星期四10:27 MiJimin
你正在追的剧，有没有上榜 TOP.10 呢～！？小编好奇一问，大家最近在追的是什么？
韩国 GOODDATA 调查公司公开8月第三周的总排行榜，热门韩剧《秘密森林2》再度夺冠，讨论度也是居高不下，相当有机会持续稳坐冠军宝座，气势超强。
而《恶之花》目前暂居第二，不过「演员榜」第一名则是由男主角李准基拿下，也是连续夺下两周的冠军。
▼接下来，就一起看8月第三周「电视剧」话题性 TOP.10 的总排行，是不是有你正在追的剧吧！
1．《秘密森林2》→持平
2．《恶之花》▲１
3．《结过一次了》▽１
4．《他就是那家伙》▲２
5．《我们，爱过吗》▽１
6．《当我最漂亮的时候》→新剧进榜（8月19日已开播）
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7．《DoDoSoSoLaLaSo》→新剧进榜（延迟开播）
8．《优雅的朋友们》▽１
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9．《模范刑警》→持平（8月25日完结）
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10．《出师表》▲１（8月20日完结）
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＊此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。
（图自：官方剧照／黄Viu煲剧平台）
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