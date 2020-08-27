[花絮片]《惡之花》七八集 : 李準基寫字也太美 ! 調皮抱怨：「我們這齣戲的女演員都很難開玩笑」
韓劇 2020年8月27日 星期四10:49 Erin
[有雷]《惡之花》劇情越來越緊張，上周播出的第七八集中，不僅是志元（文彩元飾）掙扎著是否要接受都賢秀（李準基飾）的新身分就這樣活下去，而都賢秀與姊姊海秀也努力一起想率先找到共犯，警方與記者兩方到底誰能先找出真相？
李準基在現場其實相當調皮，只要是休息時間他就時常在開玩笑，包含文彩元正在背台詞的時候他卻偷偷從背後靠近，還做出俏皮表情，而文彩元在下一鏡頭因擔心自己遇到不測所以摸了一下自己的配槍，但她掀開外套露出腰側發現自己沒帶槍？
上週劇情中最令人期待的是李準基與姐姐相隔多年的再相遇，李準基在一旁看著非常投入在角色中的張熙軫，說：「我們這一部戲的女主角都非常認真投入，所以不太能開玩笑，我覺得很孤單。」，他也被問到背劇本有什麼樣的秘訣？李準基說：「跟對手演員排練時，把每一個動作搭配上每一個台詞中的單字，不過如果對戲的時候，對方是靜止狀態的話的確會比較有難度。」
李準基在休息時間的時候不能開玩笑就幹嘛呢？超級認真的在便利貼上寫著密密麻麻的字。李準基說打發時間最好用的就是抄寫歌詞，看他寫了韓語跟日文、英文都包含的歌詞，字體超娟秀整齊，果然是字如其人，長得帥字也美麗！
第八集的最終還有一個驚人反轉，就是真正的白熙成（金智勳飾）竟然從病床上恢復了意識！《惡之花》本周第9與10集還有更多精采劇情能正常播出，但下周可能就因拍攝進度關係，僅能播出一集了！大家需要再多等等囉！
照片：《惡之花》花絮截圖, tvN
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