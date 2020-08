太妍新畫報曝光 分享童顏訣竅與每日晨間儀式! 在《他就是那傢伙》、《DoDoSoSoLaLaSo》後!《私生活》也因工作人員進行新冠肺炎檢查,拍攝全部中斷! Red velvet Joy穿著有「We should all be feminists」標語的衣服!遭韓男怒罵:「為什麼女權只考慮到自己,太自私」 Dreamcatcher 再度進步!新專輯兩天賣出逾 3.2 萬張 《The Show 5》下週再度停播!其餘音樂節目嚴陣以待 張佑赫即將回歸 於 H.O.T. 出道紀念日發片! 發自內心的自信最美!李孝利《VOGUE》畫報釋放極簡魅力 新劇《青春記錄》朴寶劍&邊佑錫兩大鮮肉的Bromance成為一大看點~! BLACKPINK 〈How You Like That〉舞蹈影片人氣火熱 再創「史上最快」紀錄! 雙「赫」聯手!SJ 銀赫、Monsta X 民赫主持新綜藝 安普賢《梨泰院Class》後新角色!新劇《Kairos》人物劇照「帥氣的順毛科長」 JYP 向大量 TWICE 惡意網友提告 「有 37 案正在進行」 第一次挑戰演戲!宇宙少女多願擔任音樂劇電影《K School》主演,最快年底前上映! 《第六感》首集預告:充滿活力的成員,才剛開場讓劉在錫已冒汗!嘉賓李相燁遇到Jessi也招架不住 XD 最強童顏登基!齊瀏海妹妹頭真的非常適合太妍! 前所未見的 LOVELYZ!新專輯概念照大展反差魅力 不是JIMMY劉而是「知美劉」!劉在錫的新身分:退貨遠征隊企劃公司代表 演員陣容終於確定啦!路雲、元真兒主演JTBC新劇《前輩,那支口紅不要塗》,預計在2021年上半年首播! 打卡要趕快!李鍾碩咖啡廳「89Mansion」將於9月14日停業 SHINee忙內來了!泰民的單獨真人秀節目將在九月初線上首播~ JTBC下半年好劇有6部那麼多!更巧的是少女時代這三位成員都有分別出演 時隔兩年,OCN人氣驅魔劇《客:The Guest》等不到電影先迎來了小說 重溫 EXO 的火熱魅力 〈Love Shot〉MV 破三億! 《首爾鄉巴佬》韓孝周介紹上黨山城是「丈夫修建的」,原來是在說《同伊》啊~ 因工作人員跨劇組接觸!新劇《DoDoSoSoLaLaSo》也因為確診案而全面暫停拍攝! 金宇彬健身教練速報:「鼻咽癌已獲得痊癒診斷,正在拍攝新電影」 太好笑!韓網友分享爸媽登山時偶遇光熙&EXO SUHO 愛豆團太不容易了!ITZY的刀群舞怎麼來的?一天練舞8小時,練到全身發抖! FTIsland李洪基好不容易等到部隊休假卻被迫取消...怒吼「疫情求求你快走吧」!

