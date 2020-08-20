《第六感》首集預告：充滿活力的成員，才剛開場讓劉在錫已冒汗！嘉賓李相燁遇到Jessi也招架不住 XD
綜藝 2020年8月20日 星期四12:37 Yuan
《Running Man》出身的鄭哲民PD的新節目《第六感（Six Sense）》由劉在錫、全昭旻、吳娜拉、Jessi和Lovelyz成員美珠出演。
近日，公開了首期預告，吳娜拉、全昭旻、美珠自我介紹就活力滿滿、充滿熱情，一旁的劉在錫也已經冒汗喊著：「拜託～拜託。」
《第六感》首期嘉賓是李相燁，劉在錫也問了Jessi：「知道他的名字嗎？」Jessi：「啊～珉廷！」之後...李相燁：「這什麼啊～我走了，都沒有人要來挽留一下嗎？」原來成員們已經沈迷在獎品的金子中（笑）！
後來要制定隊伍口號，李相燁：「我們在五花前...」Jessi：「相燁是什麼啊？」李相燁（出道14年的演員，現屬K本部）：「是說我～是說我！」原來是五花（삼겹）和相燁（상엽）的發音有點像，看來Jessi只有劉在錫可以控制啊！
而《第六感》是根據製作組準備的主題場所、食物或人物，發揮超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑綜藝。節目將在9月3日週四晚上9點首播，大家到時候要記得收看哦。
（圖：tvN）
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