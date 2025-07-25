美珠分手半年再爆新戀情，足球員換棒球員？ 所屬社立即否認：「見都沒見過」

今日據韓媒，Lovelyz出身歌手美珠正在與棒球運動員、韓華鷹隊李鎮英交往，但所屬社不到一小時就否認了該說法。

據悉TenAsia獨家報導，1994年出生的李美珠比1997年出生的李鎮英年長三歲，美珠是忠清北道沃川人，全家都是韓華鷹隊的長年球迷。 美珠過去多次受邀擔任開球嘉賓，甚至曾擔任啦啦隊表演、獲得「勝利妖精」美譽，展現對韓華鷹隊的深厚喜愛。 美珠還曾在2019年立下承諾：「如果韓華奪冠，我就扮乞丐跳舞！」



最近，美珠剛開設的YouTube頻道也被網友發現戀愛線索，在她的喬遷影片中出現的一款燈具，被發現與李鎮英最近在SNS上分享的照片中出現的燈具十分相似，引發網友揣測。



對於此次與李鎮英的當時，李美珠所屬社立即澄清：「與李鎮英選手的熱戀傳聞並非事實，雙方並不認識，甚至連一面之緣都沒有。」





此外，李美珠曾在去年4月與小三歲的足球選手宋範根公開交往，戀情維持約9個月。 礙於公開戀愛帶來的負擔，最終於今年1月傳出分手，成爲互相應援的關係。 雖所屬公司Antenna當時表示「屬於藝人私事，不便多言」，但李美珠後來透過節目及YouTube間接承認已恢復單身。

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