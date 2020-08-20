《第六感》首集预告：充满活力的成员，才刚开场让刘在锡已冒汗！嘉宾李相烨遇到Jessi也招架不住 XD
综艺 2020年8月20日 星期四12:37 Yuan
《Running Man》出身的郑哲民PD的新节目《第六感（Six Sense）》由刘在锡、全昭旻、吴娜拉、Jessi和Lovelyz成员美珠出演。
近日，公开了首期预告，吴娜拉、全昭旻、美珠自我介绍就活力满满、充满热情，一旁的刘在锡也已经冒汗喊著：「拜托～拜托。」
《第六感》首期嘉宾是李相烨，刘在锡也问了Jessi：「知道他的名字吗？」Jessi：「啊～珉廷！」之后...李相烨：「这什么啊～我走了，都没有人要来挽留一下吗？」原来成员们已经沈迷在奖品的金子中（笑）！
后来要制定队伍口号，李相烨：「我们在五花前...」Jessi：「相烨是什么啊？」李相烨（出道14年的演员，现属K本部）：「是说我～是说我！」原来是五花（삼겹）和相烨（상엽）的发音有点像，看来Jessi只有刘在锡可以控制啊！
而《第六感》是根据制作组准备的主题场所、食物或人物，发挥超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑综艺。节目将在9月3日周四晚上9点首播，大家到时候要记得收看哦。
（图：tvN）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论