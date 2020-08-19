姜素拉未婚夫身份曝光！家境優渥+帥氣實力派韓醫診所院長
明星 2020年8月19日 星期三09:28 Rui
韓國女演員姜素拉日前突然發佈婚訊，讓所有人對他的未婚夫充滿好奇心。
韓媒TV Daily獨家揭秘，透露姜素拉的未婚夫是一名30多歲的韓醫師，曾在多家韓醫院擔任過院長，現在在京畿道某處經營一家自己的韓醫診所。
據知情人士透露，因姜素拉和未婚夫戀情隱秘，很多人都不知道兩人戀愛，這次突然發佈婚訊更是震驚不少人。 準新郎外貌出眾，和姜素拉十分般配。 知情人士還稱準新郎醫術精湛，是一位很有實力的醫生，對待患者也很親切，大家都說他是一位有著紳士風度的帥哥院長。 不僅如此，準新郎的家境優渥，性格也很溫和。
婚訊公開之後，大部份人都為姜素拉送上了祝福，但仍有小部份網民猜測姜素拉是否已懷孕，經紀公司回應稱並非事實。 姜素拉的婚禮原定於8月29日舉行，但因COVID-19疫情反復而取消，換做了僅邀請雙方父母、直系親屬等出席的小型家庭聚餐，一切從簡。
姜素拉於2009年出道，11年來一直專注於工作，鮮少傳出緋聞。 僅在2016年和男星炫彬公開過戀情，一年之後兩人宣佈分手。
「圖：NATE PHOTOS」
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