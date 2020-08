KARD 新單曲開放預購!以〈Gunshot〉為首收錄三首歌 想看韓國電影圈首部劫機動作喜劇嗎——《特務搞飛機》? 《他就是那傢伙》配角演員確診新冠肺炎!製作組:「接觸過的人員進行自我隔離,拍攝全面中斷」 Golden Child 出道後第一次 9 月中在線上開唱! 9月即將回歸!A.C.E將發行最新迷你四輯《胡蝶之夢》,宣傳行程表居然暗藏小彩蛋? 《花木蘭》韓文版OST將由「迪士尼狂飯」樂童音樂家李秀賢演唱!本人開心喊:「我終於收到迪士尼的Love Call」 今日起韓國禁止50人以上室內聚集 違者罰款300萬韓元 BTS防彈少年團將回歸英語世界 三專輯仍停留在告示牌主榜上! 比模特兒更帥的攝影師登場!《境遇之數》公開邕聖祐無死角人物劇照 第二代來啦!G-Dragon X Nike推出最新聯名款球鞋,準備好開搶了嗎?! 今日首播新劇《當我最漂亮的時候》河錫辰&金志洙兄弟倆同時愛上林秀香! 這個太讓人期待啦!姜河那友情出演電影《Dream》與朴敘俊、IU再相會,已經完成了拍攝! Wendy時隔8個月回來了!Red Velvet五人完整體翻唱BoA名曲《Milky Way》 [有片]《惡之花》五六集花絮:秒入戲的李準基與反派演員針鋒相對:「差點又嚇到人家了啦!」 人氣男團 SuperM 的旅遊真人秀海報公開!九月正式登場~ 能看到Jisoo和金惠奫合作嗎? 有望合演新劇《雪花蓮》 ITZY帶著《Not Shy》回歸後的第一個開心上班路! 這對情侶到底有多愛狗狗?鄭敬淏為寵物狗「淏英」與「愛鳳」訂製蛋糕:「要長長久久在一起唷!」 [有片]Summer Queen 孝琳強勢回歸,親錄影片喊:「期待與大家線上見面!」 姜素拉未婚夫身份曝光!家境優渥+帥氣實力派韓醫診所院長 這組合太奇妙!《Radio Star》嘉賓金曜漢+申素律+張英南+泫雅將帶來什麼樣的節目內容? Red Velvet Irene聽到妹妹們的這句話就「火」了!原來仙女也會生氣XD 具惠善甩肉14kg重拍寫真:離婚其實讓自己認清了現實 是韓國觀眾管太多,還是他態度有問題?郭度沅在《我獨自生活》的坐姿被罵慘! FIESTAR隊長Jei要結婚啦!10月9日舉辦低調婚禮 《Running Man》劉在錫習慣打斷李光洙就算了,現在連來賓也無視光洙?

孝琳在2010年以團體SISTAR的主唱出道,SISTAR因為每年夏季會推出新歌,接連推出《Give It To Me》、《ALONE》、《Touch My Body》《SHAKE IT》等多首輕快、性感舞曲,奠定「夏日女團」封號。

孝琳2013年發行首張正規專輯SOLO出道,2017年9月成立個人經紀公司,2018年推出全新音樂計畫「SET UP TIME」發行三首數位單曲,2019年推出音樂計畫「#xhyolynx 」發行二首數位單曲,而時隔四年終於要帶著第二張迷你專輯〈Say My Name〉在8月19日回歸,再次讓大家感受Summer Queen 的魅力。



去年來台灣舉辦演唱會感受到粉絲的支持和熱情,這次回歸因疫情的關係,將用一對一視訊的方式和粉絲見面,還可以得到獨家限定的小卡和親筆簽名拍立得。

詳細活動相關訊息請注意希林國際粉絲專頁。





活動參與辦法:於期間內購買希林國際販售之【孝琳 HYOLYN 2nd Mini Album [SAY MY NAME] 】,即有資格參與抽獎,購買一張專輯即有一次抽獎機會。

*每張專輯贈送台灣獨家孝琳小卡一張,共“三”款,隨機出貨。

*專輯附HATS認證卡。



◾️粉絲福利:

視訊通話+簽名專輯+親筆簽名拍立得1張 名額共20人(隨機抽選)

*孝琳簽名會簽在一張購買專輯上,可簽To簽,只接受英文或韓文名字

◾️視訊通話活動形式:與孝琳一對一視訊通話

*會有一名中韓文翻譯人員協助對話,恕不支援其他語言

*一對一視訊,畫面中不得出現多人

