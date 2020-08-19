[有片]Summer Queen 孝琳強勢回歸，親錄影片喊：「期待與大家線上見面！」
KPOP 2020年8月19日 星期三10:09 Erin
孝琳在2010年以團體SISTAR的主唱出道，SISTAR因為每年夏季會推出新歌，接連推出《Give It To Me》、《ALONE》、《Touch My Body》《SHAKE IT》等多首輕快、性感舞曲，奠定「夏日女團」封號。
孝琳2013年發行首張正規專輯SOLO出道，2017年9月成立個人經紀公司，2018年推出全新音樂計畫「SET UP TIME」發行三首數位單曲，2019年推出音樂計畫「#xhyolynx 」發行二首數位單曲，而時隔四年終於要帶著第二張迷你專輯〈Say My Name〉在8月19日回歸，再次讓大家感受Summer Queen 的魅力。
去年來台灣舉辦演唱會感受到粉絲的支持和熱情，這次回歸因疫情的關係，將用一對一視訊的方式和粉絲見面，還可以得到獨家限定的小卡和親筆簽名拍立得。
詳細活動相關訊息請注意希林國際粉絲專頁。https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL/
活動參與辦法：於期間內購買希林國際販售之【孝琳 HYOLYN 2nd Mini Album [SAY MY NAME] 】，即有資格參與抽獎，購買一張專輯即有一次抽獎機會。
＊每張專輯贈送台灣獨家孝琳小卡一張，共“三”款，隨機出貨。
＊專輯附HATS認證卡。
◾️粉絲福利：
視訊通話+簽名專輯+親筆簽名拍立得1張 名額共20人（隨機抽選）
＊孝琳簽名會簽在一張購買專輯上，可簽To簽，只接受英文或韓文名字
◾️視訊通話活動形式：與孝琳一對一視訊通話
＊會有一名中韓文翻譯人員協助對話，恕不支援其他語言
＊一對一視訊，畫面中不得出現多人
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