這組合太奇妙！《Radio Star》嘉賓金曜漢＋申素律＋張英南＋泫雅將帶來什麼樣的節目內容？
綜藝 2020年8月19日 星期三09:25 Erin
集合了演技派演員以及最潮男女愛豆，8月19日即將進行錄影的綜藝節目《Radio Star》，本集的組合非常特別，令人相當好奇四人即將同框討論什麼樣的內容。
據相關人士向韓媒體透露，8月19日即將進行的綜藝節目《Radio Star》錄影，參與的嘉賓將有歌手金曜漢與泫雅、以及演員張英南與申素律，製作人也表示這次邀請來的嘉賓是他一直很想邀請的，因為他們四人的行程最近終於可以搭配得上，也很期待四人的對談。
其中唯一的男生金曜漢，即將在8月25日發行新的數位單曲專輯“No More”，也是首度SOLO的歌曲，並由知名歌手Zion.T製作，備受期待。他也即將主演Kakao M數位電視劇《致我們單純的小美好》，可說是行程滿檔。
申素律則是因為新電影作品《太白拳》即將於8月20日上映，本次作品中她與吳智昊合作，電影描述太白拳的傳人吳智昊為了尋找消失的師兄，而來到俗世開立了一家指壓店，是一部超越想像的喜劇功夫電影，女主角申素律也將來到節目中分享幕後小趣事。
作品眾多的演技派演員張英南，剛因為演出《雖然是精神病但沒關係》的神祕護理長而受到矚目，名不虛傳的深度演技已經是令觀眾相信而看的演員，也期待她分享她的演技之路。
幸福小女人泫雅也即將在8月26日回歸，繼上一次的“Flower Shower”之後時隔9個月再度發表新曲，之前泳衣外穿的造型曝光也引發許多網友討論，之前泫雅的男朋友Dawn也曾參加過本節目，這一次有可能透露兩人的甜蜜日常嗎？《Radio Star》於每周三晚間10點50分播出。
照片：泫雅IG、《太白拳》劇照、Moment國際、OUI娛樂、TVDaily
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