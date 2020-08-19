姜素拉未婚夫身份曝光！家境优渥+帅气实力派韩医诊所院长
明星 2020年8月19日 星期三09:28 Rui
韩国女演员姜素拉日前突然发布婚讯，让所有人对他的未婚夫充满好奇心。
韩媒TV Daily独家揭秘，透露姜素拉的未婚夫是一名30多岁的韩医师，曾在多家韩医院担任过院长，现在在京畿道某处经营一家自己的韩医诊所。
据知情人士透露，因姜素拉和未婚夫恋情隐秘，很多人都不知道两人恋爱，这次突然发布婚讯更是震惊不少人。 准新郎外貌出众，和姜素拉十分般配。 知情人士还称准新郎医术精湛，是一位很有实力的医生，对待患者也很亲切，大家都说他是一位有著绅士风度的帅哥院长。 不仅如此，准新郎的家境优渥，性格也很温和。
婚讯公开之后，大部份人都为姜素拉送上了祝福，但仍有小部份网民猜测姜素拉是否已怀孕，经纪公司回应称并非事实。 姜素拉的婚礼原定於8月29日举行，但因COVID-19疫情反复而取消，换做了仅邀请双方父母、直系亲属等出席的小型家庭聚餐，一切从简。
姜素拉於2009年出道，11年来一直专注於工作，鲜少传出绯闻。 仅在2016年和男星炫彬公开过恋情，一年之后两人宣布分手。
「图：NATE PHOTOS」
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