孝琳不負「韓國碧昂絲」美名精彩演出！見滿場觀眾感動喊「首爾場都沒這麼多人來〜」

孝琳繼2023年12月的《HYOLYN SHOW》首爾場次結束後，2024年的第一場就來到台灣演出，她更是準備了非常豐富又多樣化的演出與曲目，希望展現出多面向的孝琳。

孝琳被喻為「韓國碧昂絲」，一開場就帶來碧昂絲的歌曲「One Night Only」讓全場陷入瘋狂。她更以中文問大家：「一起創造難忘的One Night Only好不好？」「準備好一起high了嗎? 」表示今日打算不間斷地跟大家一起High到結尾。



孝琳事前練習了一長串中文自我介紹：「我是歌手孝琳，大家好，2024年的世界巡迴演唱會起點就是台灣，Welcome to my show！」雖然努力以中文說出這麼長長的句子，孝琳說完還是用韓文說著「有點尷尬〜」不過能夠感受到誠意十足。她表示去年12月首爾演出後，感謝大家的支持讓她再度來到台灣演出，希望帶給大家難忘的一夜。



為了增加節目的豐富程度，孝琳除了帶來自己許多膾炙人口的動感歌曲外，更有Cover其他歌手的曲目，在換裝的過程還讓粉絲們看見在舞台邊邊暫時擦著汗喝口水的孝琳，接著她換上了下一首歌曲的服裝與配件，準備上場的樣子。接著孝琳為大家帶來一連串抒情歌曲，包含了火星人布魯諾的「Talking to the moon」， 以及「Don’t love me」與大家熟悉的《主君的太陽》OST「Crazy of you」，讓全場瞬間陷入抒情美聲中。



在準備這場表演時，孝琳表示非常好奇台灣粉絲們的喜好與取向，不知道大家喜愛她的舞台表演多，還是抒情歌曲多呢？粉絲們的回答讓孝琳感覺兩者不分軒輊，雖然想展現更多不一樣的自己，但總覺得一場秀短短時間，不足以表現所有的她，於是她準備了Dance Challenge，暫時放下麥克風盡情展現舞蹈給大家，後方大螢幕上播出著每一首孝琳的MV影片，而她也直接在舞台上重現了所有舞步，讓粉絲們看得相當入迷。



看到今日全場的2000名粉絲人數讓孝琳相當感動，她甚至表示「首爾場都沒這麼多人來」，也希望與大家拉近距離，於是在舞台上請大家推薦她台灣美食，還有台灣最近流行什麼，她表示每次來到台灣總是讓她有種熟悉的感覺，她也在台上分享韓國流行的縮略語，跟粉絲們互動。粉絲們更準備了一張收集了許多人的唇印以及祝福語的大型海報，讓孝琳直呼好神奇，覺得自己相當幸福，也趕緊請工作人員協助她用手機紀錄下全場歡呼的美麗畫面。

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