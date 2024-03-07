孝琳4月5日訪港 - 2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG

「韓國Beyonce」之稱的孝琳早前與寶拉重組 SISTAR19推出新歌〈NO MORE〉與〈SAUCY〉，火速破百萬點擊率，日前更宣傳即將於4月5日訪港舉行個唱。

孝琳一向以健康性感舞蹈作賣點，加上渾厚聲線俘虜樂迷，孝琳將現身音樂節和演唱會，一星期內與歌迷見面兩次，孝琳就表示很期待：「很久沒有這樣頻繁到香港演出，我真的很興奮！因為上次在香港唱戶外騷，感受到大家的熱情，所以今次我會學多幾句廣東話，希望粉絲會感受到我的熱誠。」

短時間內現身個唱和音樂節，孝琳笑言不擔心樂迷難以選擇：「我當然會希望兩天都能見到粉絲們，但如果要選就當然是個唱！因為這次的 HYOLYN SHOW會有很多與大家近距離接觸的機會，VIP可以同我單獨合照，亦有機會獲得簽名海報，希望大家踴躍支持，我唔怕簽到手軟！」

每次孝琳訪港，歌迷定必提趕到機場接機，她表示知道大家的愛意，但擔心樂迷安全：「如果可以大家都是不用去機場接我，路途遙遠，等待時間長，但我也不能停下來見大家，所以還是留在演唱會和合照時才好好見面吧！」

孝琳仲話認得部分香港Fans，笑言有部份曾到韓國「追星」：「香港Fans真的好熱情，有些陪伴著我十多年時間，更去到韓國看我的演出，他們會舉起『Hong Kong』的燈牌，所以我真的很感動。」

《2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG》

日期及時間：2024年4月5日 (星期五) 20:00

地點：麥花臣場館

票價：HKD 1680/1280/880

粉絲福利：粉絲歡送、親簽海報、親簽即影即有照片、1對1單獨合照、1對20團體合照等

售票時間：2024年3月18日上午10點於KKTIX.com發售

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞