24cm超萌身高差！《Under The Gun》SF9低音砲朱豪&貌美「閔雪娥」趙秀敏譜青澀愛戀

【《Under The Gun》劇集推薦&看點】

黑色愛情韓劇《Under The Gun》描述高中生高建（朱豪飾演）為了家計走上德州撲克之路，路途艱險，不過有轉學生車世英（趙秀敏飾演）陪伴更譜出浪漫故事。



不用怕看不懂──德州撲克術語都會教

《Under The Gun》以德國撲克為主題，題材特殊。全劇開場即有場鬥智鬥心機的德州撲克遊戲，隨著遊戲進行，畫面會給出專有名詞釋義，完全不用怕看不懂，一些術語甚至隱喻著故事發展，如劇名「Under The Gun」：在牌局中第一位下注的玩家，處於場上最不利的位置。



粉紅泡泡滿滿──朱豪&趙秀敏擁超萌身高

朱豪是男團SF9中的Rapper，具磁性的「低音砲」配合具暗黑元素的《Under The Gun》特別吸引人，而趙秀敏在《The Penthouse》時一度因貌美竄紅，兩人扮高中生譜青澀愛戀，各種粉紅泡泡情節加上「超萌身高差」使觀眾超心動！（朱豪185公分，趙秀敏161公分，相差24公分！）



製作小而精良──OST有SISTAR孝琳獻唱

《Under The Gun》融合美劇拍攝風格，節奏明快，首兩集就直搗德州撲克主題，「黑色」與「愛情」元素兼備。主題曲〈Fade Away〉還是由SISTAR孝琳演唱！孝琳特有的聲線唱出悲涼感，讓觀眾更融入情境。



《Under The Gun》逢星期六零時零分在「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費追看最新進度！還沒追的快跟上吧！



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